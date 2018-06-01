Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе 3/3

Телефон: 8 (800) 533-95-04

Сайт: https://auto-orenburg.ru/

АЦ Стандарт в Оренбурге на Загородном шоссе

АЦ Стандарт предлагает широкий выбор и самые выгодные условия покупки автомобилей. Как например скидки 20% на авто любой марки, модели и комплектации. А чего стоят условия автокредитования, под 0% без первоначального взноса и всего по двум документам. Быстрое оформление в день обращения, плюс щедрые подарки. Такие, как первый платеж по кредиту и КАСКО. А комплект зимних шин дарят абсолютно всем. Помощь квалифицированных специалистов также доступна всем. Всю эту информацию автосалон разместил на своем сайте и активно подтверждает по телефону. Если вы уже побывали там и у вас есть что сказать по этому поводу, положительное или отрицательное, разницы не имеет, просим оставить свой отзыв. Нам нужна правда.