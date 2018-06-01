Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе 3/3
Телефон: 8 (800) 533-95-04
Сайт: https://auto-orenburg.ru/
АЦ Стандарт в Оренбурге на Загородном шоссе
АЦ Стандарт предлагает широкий выбор и самые выгодные условия покупки автомобилей. Как например скидки 20% на авто любой марки, модели и комплектации. А чего стоят условия автокредитования, под 0% без первоначального взноса и всего по двум документам. Быстрое оформление в день обращения, плюс щедрые подарки. Такие, как первый платеж по кредиту и КАСКО. А комплект зимних шин дарят абсолютно всем. Помощь квалифицированных специалистов также доступна всем. Всю эту информацию автосалон разместил на своем сайте и активно подтверждает по телефону. Если вы уже побывали там и у вас есть что сказать по этому поводу, положительное или отрицательное, разницы не имеет, просим оставить свой отзыв. Нам нужна правда.
19.11.2021 в 17:06
Не рекомендую оформлять у АЦ Стандарт машины под заказ, это сущая нервотрепка и огромные переплаты в итоге. Сроки поставки не соблюдают, с ценами крутят как хотят, берут внушительный задаток, та что потом все полтора месяца ожидания как на иголках. У них все хорошо только до момента заключения договора и передачи денег, потом все переворачивают, как им удобно и со временем перестают идти на контакт, спихивают друг на друга обязанности, и не знаешь с кого что спрашивать. Я вообще не планировал машину заказывать, я мог бы поехать в тот же день и купить в любого другого дилера, никакой там не эксклюзив был, просто цену приятную пообещали. На момент моего обращения в салоне проводилась акция, авто со скидкой 15%, вот, а к моему приезду якобы все машины по акции распродали, мне предложили оформить заказ на тех же условиях. Естественно я поверил, на радостях внес задаток, аж 30%, уверяли, что через неделю я буду ездить на своей машине, которую так удачно купил. Опущу то, как я полтора месяца пытался добиться хоть какого-то ответа, почему нет машины и почему мне не возвращают деньги. В итоге мне сообщили, что машина поступила, можно забирать. В общем переплата составила 400 тысяч, и крайних не найти. Будьте умнее, не ведитесь на развод мошенников которыми забит автосалон.
14.11.2021 в 20:03
В Ац Стандарт короче дороже, чем везде. Цены очень большие, пусть это и маскируется ласковым общением по телефону. Пожалуй, это единственный положительный момент, который вы встретите в вопросе работы с данным салоном. По всем остальным пунктам компания во всех вариантах оказывается очень жадной к вашим баблосам. Насчет кидалова не уверен, но вам точно будут навязывать купить самую дорогую машину, которая у них есть. При этом сама машина будет не соответствовать заявленным требованиям и цене. То есть по факту вам пытаются продать товар в три дорога, а сам он не тянет на эту стоимость. Короче, мне не понравилось. Друзьям уже рассказал свои впечатления о салоне, но решил и в интернете с народом поделиться мнением, так как знаю, что у нас многие первым делом отзывы читают, а потом принимают какие-то решения. Могу вам точно сказать, что в плане дороговизны этот сервис…Ну такое. Лучше поискать другой автосалон, где начальство не будет накручивать такие варварские переплаты на машины.
10.11.2021 в 22:02
Не обращайтесь в Стандарт если вам дорого ваше время и нервы. Когда я приехал в автосалон, то вначале все было нормально, вежливые сотрудники, чай-кофе. Покупал машину со сдачей своего старого авто, по трейд ин. Оценили конечно не по рыночной стоимости, но меня вполне устроило. Выбрал новую Киа Сид и пошел оформлять кредит. Тут и начался развод. Попытка навязать мне дополнительные услуги, такие как страхование здоровья и жизни, Каско, Осаго и обязательная установка сигнализации. От страховки я отказался, а вот остальное пришлось оформить, таковы были условия банка. И вот наступил тот момент, когда все подписано и я должен получить ключи от своей новенькой машины. и тут облом, оказывается еще 2-3 дня будет длиться предпродажная подготовка. А мое то авто уже забрали, и я вынужден был ходить пешком, хотя в приличных компаниях предоставляют на это время подменный автомобиль. Я пожалел что приехал сюда.
05.11.2021 в 15:48
Наткнулась на их рекламу в интернете, посмотрела и заметила, что цены довольно низкие по сравнению с другими автоцентрами, да и ассортимент довольно широкий. Решила позвонить и уточнить, правда это или лохотрон. По телефону со мной очень вежливо разговаривали, уверяли, что вся информация на сайте является достоверной, что сейчас действуют множество акций и скидки есть. Я прям обрадовалась, неужели я смогу купить свой первый автомобиль по таким выгодным условиям, так ещё и сэкономлю свой бюджет. Настал тот день, когда я в предвкушении чуда, поехала к ним в автосалон. По приезду меня встретили, мягко говоря не очень. Менеджер по хамски со мной разговаривал, но я особо не придала этому значения. Позже, консультант повёл меня выбирать машину, старательно нахваливал все подряд. Когда я определилась с выбором и дело дошло до оформления документов, я заметила, что цена колоссально изменилась и никакой скидки нет. Я стала возмущаться, на что консультант мне ответил, типа, ну а что вы хотели, где вы видели автомобили по таким низким ценам? Я спросила, а как же информация на сайте? Почему такая огромная разница? Он мне ответил, что сейчас по другому нельзя, как иначе заманивать клиентов. Я просто в шоке от АЦ Стандарт! Как так можно? Я естественно отказалась от их услуг и уехала домой. Это ужас какой-то, зачем обманывать народ и тем самым портить себе репутацию?! Люди, пожалуйста, не тратьте на них свое время и нервы!
25.10.2021 в 07:30
Развели меня в АЦ Стандарт. Перед поездкой читал отзывы, так вот хочу сразу всем сказать, что положительные отзывы это чистая брехня, не верьте, что в салоне будет все чисто и гладко, у меня вообще большие сомнения по части реальности написавших, являлись ли они клиентами АЦ Стандарт. Сам приехал к ним в автосалон покупать машину, стоимостью 719 тысяч рублей. На ценнике была указана именно эта цена, позже в договоре тоже ее видел, на всякий пожарный переспросил менеджера, фиксированная ли стоимость, подписал, получив утвердительный ответ. До этого момента все было хорошо, один из сотрудников уже даже пошел за моим подарком, зимней резиной. Но как я поставил подпись, во-первых сразу выросла цена, аж на 290 тысяч, у меня аж челюсть отвисла, сказать ничего не мог. Менеджер сказал, что это за обязательное доп оборудование, за услуги, перечислил за какие, а большей половины мне и не оказывалось, еще какая-то комиссия. Ну я сразу решил отказаться от покупки, на это у них уготован интересный пункт в договоре, на который мне сразу и указали, неустойка 20%. То есть не хочешь не бери, только 160 с лишним штук оставь в салоне и вали. Ну и напоследок, вернулся тот сотрудник и сообщил, что зимняя резина кончилась, как только так сразу.
У меня всё, выводы вам самим делать.
18.10.2021 в 17:43
Ждала радости от покупки машины, а испытала весь спектр негативных эмоций. Настроение ни к черту, одни расстройства. Дело в том, что автосалон нагло обманывает своих посетителей, обман во всем, в наличии машин, в ценах, в обещании помощи от квалифицированных якобы сотрудников. Меня там не просто обманули, меня еще и на деньги кинули. После долгого разговора с менеджером АЦ Стандарт по телефону, я твердо решила покупать там машину, меня уверили в том, что дилер не обманывает клиентов и дорожит репутацией. Приехала, машины на площадке нет, как мне объяснили, она пока еще стоит на стоянке, обязательно привезут. Я очень торопилась, менеджер просёк это и грамотно воспользовался ситуацией. Предложил мне сразу начать оформление, пока машину везут, мол зачем время терять, это ни вам ни нам не нужно. Я поверила ему и согласилась. Меня сразу отправили предоплату вносить, якобы после этого сразу займемся документами. Пока оформляли, машину доставили, но она была подержанная и это было очевидно. Стала отказываться от покупки, а в ответ мне напомнили про неустойку, которую я обязана буду выплатить в случае отказа. Я опешила от такой подставы. Машина с пробегом по цене новой. Надо же, какие твари хитрые этот Стандарт.
16.10.2021 в 13:07
Внимание, если вы собираетесь купить в АЦ Стандарт машину, то имеете право знать, что эти ребята являются серыми дилерами!!!! Они предлагают к продаже машины с пробегом маскируя их под новые. Убедился в этом лично. Купил Хендай Крету со скидкой 200 тысяч рублей и радовался что так удачно заехал в этот автосалон. Конечно я покупал новый автомобиль, но очень ошибся. И в настоящее время Крета на независимой экспертизе, а я собираюсь подавать заявление в прокуратуру, а впоследствии еще и судиться с этими аферистами!!! Но если честно, то не уверен что смогу добиться решения в свою пользу, ведь менеджер с автосалона сказал что у них все куплено и я фиг что получу. А я ведь пытался решить миром свой вопрос, но меня даже слушать никто не стал. Из чего я сделал вывод что это дело поставлено у них на широкий поток. Но очень на это надеюсь и если надо то буду обращаться в верховный суд, а так же планирую найти ещё пострадавших и обратиться на телевидение. А тем кто прочитал этот отзыв, дам дельный совет. Всегда требуйте ПТС в оригинале. В том случае, когда вам показывают дубликат, не стоит рисковать и покупать эту машину, даже если вам делают большую скидку, иначе можете попасть на такой же развод, как и я!!!
04.10.2021 в 13:11
Меня прям разбирает увидеть воочию хоть одного клиента, довольного покупкой в этом АЦ Стандарт. А то положительных отзывов полно, а реальные люди на них жалуются. Сама к ним приехала только потому что эти лживые отзывы почитала. ну прямо не автосалон,а сказка! Какую хочешь машину обязательно найдешь, на любой вкус и цвет, во всех комплектациях, цены низкие, да еще и акции всякие проводятся, скидки, а подарки какие щедрые. После прочтения зашла на сайт АЦ Стандарт, нашла для себя машину и решила к ним ехать, раз все так отлично. Какой там!!! Даже не надейтесь на что-то стоящее! Сотрудники быдло, наглые до нельзя, требую деньги, когда еще не клиент машину не видел. Скудный выбор машин, цены не на всех, но явно завышены. Не думаю, что там через день работают нормальные сотрудники и машин тогда больше и цены ниже. Я посмотрела на всё это безобразие и решила сюда больше не возвращаться, мало ли кто что пишет, надо верить глазам своим. Мне просто интересно, кому же ЭТО может нравиться?
30.09.2021 в 17:48
Покупать машины у них в АЦ Стандарт не советую ни в коем случае, наживете себе проблем, так как там процветает лохотрон. Ни новые, ни с пробегом нормально купить не получится. Цена меняется в большую сторону на пару соток, это без вариантов. Естественно об этом никто вам там не скажет, паскудная реальность вскроется уже после того, как вам подсунут на подпись хитро составленный договор, вы его подпишите, вот потом вам растолкуют сколько еще вы должны доплатить. Но похуже может быть то, что вам продали машинку битую и возможно перевертыш. Это может касаться как бэушных машин, так и (что поганее) абсолютно новых. Хитровые@аные мошенники способны на все и фиг потом что доказать можно. То ли автосалон специально брак скупает и толкает его за бесценок, то ли чудом у них вся дрянь оказывается — я утверждать не могу! Но без механика в аЦ Стандарт лучше не соваться, иначе продадут корыто под видом автомобиля!!!
08.09.2021 в 16:17
На каждом шагу развод, не верьте АЦ Стандарт. Машины у них покупать не советую, а в кредит так вообще без штанов остаться можно. Вся “выгода” только на сайте да на словах, а на деле кидалово в самом жестоком его проявлении. Мне самому надо было головой думать, когда решил с этими мошенниками связываться, надо было реальные отзывы про автосалон найти и почитать, надо было сообразить, что под такой процент ни одному банку кредит давать не выгодно, а вот этим разводилам в кредит тачки пихать очень даже выгодно, они помимо машины своими бракованными допами торгуют, услуги свои непонятные в стоимость включают, все что угодно могут приписать, там страховок тьма, а клиент платит, куда деваться то. Срок кредита 5 лет и не меньше, не верьте обещаниям, но самое убийственное это процентная ставка, мне зарядили под 24%. Обманом подсовывают сначала одно, потом не успеешь опомниться, уже в договоре другое. Не знаю, хочу попробовать все-таки в суд обратиться, потому что это нереально просто, платить бешеные деньги, а машина того не стоит. Если кто уже был в моей шкуре, напишите, как правильно в этой ситуации поступить.
18.08.2021 в 11:24
Правда, народ, не верьте словам АЦ СТАНДАРТ, это конченые уроды, которые любым способом будут выманивать с вас деньги и врать нагло про состояние машины и вообще про все. Отзывы отзывами, а если есть возможность, то лучше езжайте к ним в автосалон и на месте смотрите. Я сама обожглась теперь знаю каково это. Поверила положительным отзывам про Стандарт и красивым рассказам по телефону и приехала покупать подержанный Рапид из другого города, что за 400 км. Если только могла предположить, что меня ждет развод, я бы и километра в их сторону не проехала. Но мне обещали хорошую машину, с небольшим пробегом, а по состоянию как новая, и цену довольно заманчивую обозначили. А по факту подсунули убитый в хлам Шкоду Рапид, с маркой, цветом и ценой не обманули, молодцы. Ужас конечно, и обидно и досадно, день потеряла, деньги на дорогу, надежду в конце концов. Еще и за то обидно, что они людей в нас не видят, только лохов с деньгами, которых надо обязательно швырнуть. Обращаюсь в особенности к иногородним, ребята, не тратьте время зря, не верьте, не будет вам хорошей машины задешево, оно нигде так не бывает, а у этих аферистов и подавно.
08.08.2021 в 16:54
Хороший сайт, грамотные, специально по ходу обученные операторы контактного центра, которые умело завлекают посетителей в автосалон, и на этом все. Дальше начинается голимый развод, хотя в принципе он начинается уже с сайта. Есть машина, но ее пока нет, а как заплатите половину от стоимости, то она сразу будет. Да так красиво заливал мне менеджер-разводила, что если бы я не понимал всей сути, то пожалуй повелся бы. Машину привезут обязательно, специально для меня ее на складе приберегли, как только я позвонил, он понял, что я хороший человек и придержал тачку, чтобы другим не досталась. А если я сейчас предоплату внесу, то мне ее еще со скидкой продадут и подарят фирменные коврики, зимнюю резину и полный бак зальют. Заливает аж слюни разлетаются, хоть глазом бы моргнул, ну ведь дураку даже ясно, что врет. Как можно работать с такими мутными людьми? Понятно, что нет у них той машины, даже если есть, то стопудово будет дороже и значительно. А эта старинная схема разводя должна уже изжить себя и никому не надо на это вестись. Если вам обещали машину на площадке, значит она должна стоять на площадке, а не на каком-то сомнительном складе. И цена у нее должна быть конкретная, а не с мутными скидками. Не ходите к ним в Стандарт, не теряйте время впустую.
02.07.2021 в 14:09
Спасибо всем, кто пишет здесь правду про АЦ Стандарт. Я все-таки несмотря на ваши предупреждения поехал к ним в автосалон, но попросил поехать со мной хорошего знакомого, по совместительству хорошего юриста. Так сказать, вооружился, опять-таки, благодаря вашим советам. По началу все шло на удивление гладко. Я уже даже начал немного сомневаться в честности написанных об этом заведении отзывах. Думаю, вот сейчас куплю машину, приеду домой и напишу опровержение, зачем на людей наговаривать. Простите меня за то, что подверг сомнению вашу искренность. Но когда дело дошло до заключения договора купли-продажи, в дело включился мой друг-юрист. Вот он на раз нашел все те пункты в договоре, которые повлекли бы за собой не маленькие потери, подпиши я его. Конечно я ничего не стал покупать, покинул это заведение с легкой душой. Согласен с вами полностью, лохотрон это, который нужно обходить за километр
29.06.2021 в 13:01
Сумасшедший развод! Не вздумайте брать в АЦ Стандарт машину в кредит, потеряете всё, деньги, здоровье. Я как баран повелся, поверил написанному и услышанному. Меня убеждали долго, говорили что пожалею, если откажусь, потому что только сейчас они предоставляют такие выгодные условия. Я решился и приехал. Мне одобрил кредит Плюс Банк, условия по началу показались нормальными, мне пообещали скидку на авто 350 тысяч и страховой полис КАСКО в подарок. Процентная ставка 6,9%, что в принципе для меня нормально. Изначально говорилось, что нет необходимости в первоначальном взносе, но потом меня убедили, что для моего же блага будет все таки его внести, якобы уменьшится ежемесячный платеж и вообще условия мягче будут. У меня были 280 тысяч и я их отдал в автосалон, наивно полагаясь на честность дилера. Но меня так потом кинули, что я врагу не пожелаю. Автомобиль и без того стоимостью 1600000, это уже со скидкой, вдруг стал стоить 2000100. За минусом взноса все равно сумма ого го, а дальше полный капец, кредит мне дали под 21%…У меня нет слов, чтобы описать все в полной мере. Просто не верьте им и ни в коем случае не связывайтесь.
20.06.2021 в 18:00
Наверное я больше не поверю ни одному положительному отзыву, не важно о чем и о ком он будет. Нарвалась на такую нелепую потерю денег, и все потому, что доверилась чужому мнению. У меня большие сомнения насчет реальности написавшего. От балды кто-то настрочил, возможно даже сам менеджер, который меня впоследствии кинул, а я поверила. Эту лживую информацию также подтверждаю по телефону, что вполне реально купить в АЦ Стандарт отличный автомобиль по доступной цене и проблем никаких не будет. Я купила, бл@дь, извините, так я еще не попадала. пели складно и красиво про то что цена окончательная, как только получили с меня предоплату и подпись в договоре, то предъявили мне еще 180000. И не волнует никого, есть с чего мне доплачивать или нет. Предложили кредит на эту сумму взять, либо же выплатить неустойку за отказ, а это 120 тысяч. Естественно что я выбрала вариант доплатить еще в автосалон, нежели потерять деньги ни за что. Хоть это меня никак не устраивало, но я выбрала меньшее из зол. Не думала я что так влипну, очень обидно.
08.06.2021 в 13:13
Хотите отдавать каждый месяц огромные суммы по автокредиту? Тогда можете смело обращаться в АЦ Стандарт. Тут вам это с легкостью обеспечат, независимо от вашего желания. Лично меня здорово там обманули и самое ужасное что доказать я ничего не смогу, остается только писать отзывы и отдавать половину своей зарплаты. И ведь я очень внимательно читал договор перед тем как подписать, один фиг не увидел что в случае отказа от добровольного страхования, проценты станут выше в 2 раза. Поэтому я с легкостью согласился приобрести страховку жизни и здоровья, ведь благодаря этому мои шансы на одобрение кредита вырастали. Но никак не ожидал что эти твари все предусмотрели. Такое чувство что мне незаметно подменили листок в договоре, ведь я точно знаю что не было там этого пункта!!! И вот я иду писать отказ и мне сообщают что я в этом случае буду платить даже больше чем выплачиваю сейчас. Так что будьте осторожны, если все таки решите в автосалон на Загородное шоссе 3/3 приехать.
31.05.2021 в 19:04
Заказал автомобиль в АЦ Стандарт, мне сказали ждать. Прождал неделю, приехал к ним в автосалон опять интересоваться заказом. А мне сообщили, что мне нужно было СРАЗУ внести за него определенную стоимость в деньгах, чтобы эта бронь хотя бы начала рассматриваться. То есть я тупо просидел неделю, при этом мне даже никто не сказал, что нужно какие-то деньги платить. Да и за что платить? За их внимание и желание рассмотреть мою заявку? Бред собачий. Теперь я понимаю, почему об этом салоне так много негативных отзывов. С подобным отношением только тачками и торговать…
28.05.2021 в 17:57
Заезжал на днях в этот АЦ Стандарт и скажу вам одно, я этот автосалон никому не порекомендую. Даже по одной единственной причине, в торговом зале нет ни одной машины с ценой. А это может значить только одно. Они скрывают стоимость своих машин. Вопрос-Для чего??? Ответ очень прост, чтобы назвать вам низкую стоимость, а потом накрутить всяких допов и окончательная цена будет намного выше. Знаю, это я уже проходил. Второе что меня заставило напрячься, это уговоры консультанта оформить автокредит. Говорю ему- Зачем он мне нужен? Я вполне могу позволить себе заплатить наличкой.Тогда он стал меня убеждать, что это очень выгодно и сейчас весь мир живет на кредитные средства, а я просто устарел со своими понятиями. Короче нес всякую ерунду. При этом на мой вопрос о стоимости Лады Весты в полной комплектации, внятного ответа дать не смог. Начал всячески уходить от ответа. Короче стопудовый лохотрон! И если вы еще раздумываете ехать сюда или нет, то прочитайте истории тех кто пострадал от этих уродов.
23.05.2021 в 12:06
Что сказать, все отзывы про автосалон Стандарт правдивы. Действительно, в моем родном городе появился автосалон мошенник, который продает побитые автомобили с пробегом под видом новых. Даже не подозревал, что такие конторы еще существуют. Но нет же, вот вам, Стандарт– образец всего худшего, чем только может похвастаться лохотронский дилер. Выставили у себя на стендах все такие красивые машины, которые при детальном осмотре оказываются уже подержанным. Хотя менеджер клятвенно вас заверяет, что авто буквально полчаса назад как приехало к ним с завода производителя. Врут, глядя в глаза! И почему их до сих пор не закрыли? Уверен, жалобы же были, но твари все еще спокойно себе работают и продолжают обманывать людей!