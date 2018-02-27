Адрес: г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д. 25к1
Телефон: +7 (383) 312-33-40
Сайт: https://autotop54.ru/
29.09.2020 в 00:10
Никогда больше не поеду в Топавто. А ведь хотел купить здесь машину. Но персонал настолько обнаглел, что к клиентам нет даже элементарного уважения. У меня на даче стоит старая Лада шестерка и я решил узнать могу ли сдать ее на утилизацию и получить скидку на покупаемое авто. Но менеджер сказал что у них тут не помойка, всякий хлам принимать. А она на ходу, между прочим!!! На мой вопрос, как же так, ведь на сайте у вас есть информация что автосалон принимает автомобили по этой программе. Он ответил не очень любезно- На заборе тоже … написан а там дрова лежат. Я в шоке прям так матом и сказал. Я конечно не кисейная барышня, что теряю сознание от грубых слов, но считаю что на рабочем месте такого быть не должно!!!
28.09.2020 в 01:10
Капец какие убогие обманщики работают в этом Топавто!Вот развести человека для них так же просто как тарелку борща сожрать! От начала и до конца сплошное гониво, и с ценой и со всеми их акциями ! Приехал из Нижнего вроде обещали что ждать будут, но нет даже этого менеджера Ивана на месте не оказалось. Встретил какой-то малолетний салага, тока ПТУ окончил судя по внешнему виду. Назвал цену на Шкоду на 220 000 дороже чем договаривались, спрашиваю это что шутка юмора такая??? В чем вообще дело? А он даже ответить не может. Послал их нахрен и уехал. Какой это автосалон? Да на базаре хачи так работают! Сделать с ними ничего не могу, но отзыв оставлю!
27.09.2020 в 22:06
Приехав в топавто, вы рискуете потерять деньги или уехать на бракованном автомобиле, на который нет гарантии. Если вы спросите про отзывы, которыми пестрит всемирная паутина, вам ответят что это конкуренты, а они мол такие белые и пушистые. Не верьте!!! И если вы все таки решите разобраться во всем лично, то никогда не подписывайте предварительный договор, и обратите внимание на следующее: 1 Сотрудника с которым вы общались по телефону никогда не бывает на рабочем месте. ( Причины могут быть разные) 2 Забронированное авто сейчас нет возможности увидеть. ( Обещают пригнать после оплаты) 3 ПТС вам показать так же не могут. Ну и в заключение, ни на одной представленной в торговом зале машине, нет цены. Порядочный автосалон этого скрывать не будет!!!
25.09.2020 в 12:45
Менеджеры В Топавто просто уроды. Если у вас с собой нет кучи бабок, то вас даже тупо обслуживать не будут. Сказал, что хочу найти себе автомобиль максимум тысяч за 250, так на меня даже не посмотрели. Бросили молча, что у них таких товаров нет и пожелали доброй дороги. По факту меня тупо наф послали, завуалировано немного, но факт остается фактом. А я еще по своей наивности и простоте думал, что нашим дилерам городским важно за клиентов побороться. По этому же салону можно судить, что ни у кого с этим проблем нет и эти товарищи могут себе позволить даже вести себя, как быдляк последний. Типа чтобы просто зайти в их автосалон, надо мешок денег за плечом тащить.
23.09.2020 в 12:08
Из всех салонов, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело, Топавто оказался самым плохим. Не буду слишком многословным, просто расскажу, как все было. Сначала я связался по телефону с представителем компании, он (Виталий вроде бы имя) рассказал мне все, что меня интересовало. Мы даже автомобиль забронировали и время наметили. Виталий сказал, что встретит меня по приезду. Но его на месте не оказалось. Вместо Виталия была какая-то дамочка, причем, явно с похмелья. Она не то, что рассказать мне ничего не могла, она даже запомнить информацию была не в состоянии. Я несколько раз повторил, какой автомобиль мне нужен, но дамочка так и не пришла в себя. После такой «милой» встречи я понял, что по телефону мне отвечал человек, который не имеет никакого отношения к салону. Видимо, поступили просто – наняли сотрудников колцентра для консультаций и заманушек. А по факту автосалон ничего из обещанного показать не способен.
22.09.2020 в 13:00
Автосалон этот не выдерживает никакой критики. Мало того, что дичью заманивают к себе, так еще потом все выставляют так, будто сами клиенты виноваты в том, что их обманули! Говорят, типа, а вы чего ждали? Новых машин по 300 тысяч? Ахахахаха…Ну, вот примерно все так и происходит в Топавто. Конечно, пытаются все это завуалировать, чтобы человек не сильно возмущался, но получается плохо. В самом деле, этот салон является худшим по моим впечатлениям местом, с которым когда-либо приходилось иметь дело. И хорошо, что я подготовил пути, так сказать, для отступления в лице других дилерских центров, которые посетил попутно. В городе этом я не живу, был проездом, но повезло, что несколько дилеров в список свой внес…А то бы сюда приехал, тупо разочаровался и все, вообще бы потом перехотелось тачку себе брать.
20.09.2020 в 15:58
Короче, новых тачек у Топавто почти нет! Продают только покоцанные модели, которые у людей за бесценок с рук выкупают. Самая обычная барахолка, где толкаются битые тачки на запчасти только. Скорее всего люди их так и продавали, не стараясь выторговать полную цену. А эти дельцы выставили подержанные модели по цене новых и думают, что люди идиоты и не заметят этого. Да тут одного взгляда хватит, чтобы понять, что тебе говнину впаривают! Ребята, кому вы верите? Это же ублюдки, которым важно только бабло с вас срубить! Все остальное для них не имеет значения!!! Короче, я лично тут ни минуты лишней не провел, свалил побыстрому. А там вы уже сами решайте, кому из нас доверять, но автосалон по телефону просто гонит туфту про скидки!
19.09.2020 в 21:04
Топавто, это прохиндеи!!!! Мало того что продают машины со скрученным пробегом, так еще и с подарками обманывают. Такого обмана я от них не ожидал. Я приобрел у них Киа Соренто и мне пообещали дать в подарок комплект зимней резины и набор автомобилиста. Но ничего не выдали, сказали что подарки закончились на складе и мне позвонят как их привезут. Прошел месяц, от этих ребят звонка не поступало, тогда я решил скататься в автосалон и узнать что там с обещанными колесами. Там я как раз встретил менеджера с которым общался первый раз. Так он сделал морду кирпичем и нагло заявил, что все подарки мне уже отдали. Я говорю, может вы ошиблись, и выдали их кому то другому. Но он так уверенно ответил что ошибки быть не может. Тогда я понял это же обычный развод. И не стыдно им быть такими мелочными!
19.09.2020 в 16:33
Сплошной Развод! это все что я могу сказать про Элемент авто на Дунаевского 25к1! Пришел к ним как к порядочным,для того чтобы взять на тест драйв Шкоду Октавию. Внес залог в размере 6000 рублей и их сотрудник 20 минуть меня возил вокруг стоянки. Честно говоря я вообще не понял прикола, как можно что то понять из такой езды.Я то хотел увидеть насколько быстро машина набирает газ, как ведет себя на поворотах и прочее, а тут такое тестирование. Пошел забирать залог, и оказалось что оно еще и платное и мои деньги ушли за бензин и работу менеджера. Вот они денег стригут,вообще ни за что. Да что бы я еще раз пошел в этот автосалон.Никогда!
18.09.2020 в 11:09
Если Топавто начнут втирать про то что для одобрения банка надо просить сумму от миллиона не верьте и шлите этих придурков ко всем хренам! Потому что это означает одно — они уже поняли на какую сумму вас можно развести и не выпустят за пород автосалона пока не вытрясут все до копейки! В договор включат все, даже это сраное кофе которое вам предложили , уж поверьте! А вот качество — полное дерьмо и поломки не заставят себя ждать и неделю даже если «автомобиль без пробега» . И даже автоюристы не помогут без материального ущерба выйти из этой предельно хреновой ситуации которую подстроили сотрудники артекс авто каждому своему покупателю! А уж нормальное настроение и подавно возвращается очень долго! Не верьте этим приторным отзывам которые написаны на их сайте, это полное вранье нет ни одного честного слова!
17.09.2020 в 00:01
Хотел у них купить Митсубиси Аутлендер, позвонил в автосалон и спросил про цену и сколько ждать выдачи автомобиля. Мне сказали что стоимость можно посмотреть на сайте, также там оставить заявку на кредит и забронировать желаемую машину. Я так и сделал. В течении дня получил обратный звонок, мне сказали что заявка одобрена, авто зарезервировано. И я в день покупки смогу уехать домой на своем Аутлендере. Вообщем на словах все было прекрасно. А вот на самом деле все было очень плохо!! По приезду в Элемент авто выяснилось, что подготовка документов у них является дополнительной услугой и стоит 5 000 рублей. На кредит надо все заново подавать, а машину перед покупкой осмотреть невозможно. Попросил показать ПТС на автомобиль который буду покупать, его не было. Не стал с ними связываться, очень сомнительная контора.
14.09.2020 в 20:00
Привет всем! Я тоже стала жертвой мошенников в этом автосалоне. Там развод по полной программе! Заключили предварительный договор на одну сумму, а позже выяснилось, что машина стоит на сто пятьдесят тысяч рублей дороже, чем было указано в предварительном договоре!!! Оригинальные документы не отдают, пока не подпишу третий договор, в котором сумма платежа ешё больше! Автомобиль свой я так и не видела. Говорят, что увижу её, когда подпишу все бумаги! Финансовые ресурсы мои подошли к концу, и меня всесторонне обрабатывают и уговаривают, чтобы я взяла кредит, от чего я наотрез отказалась! Я приехала в Топавто из области. Подтверждение, что меня развели, есть документальное, но есть один минус: я написала расписку, что претензий не имею, потому что иначе автосалон не отдавал паспорт.
11.09.2020 в 18:27
Никогда не слушайте обещания, которые дает Элемент авто. Им главное любой ценой заманить к себе клиента и уговорить его на покупку, а остальное их не колышет. Приехав туда я думал что мне оплатят дорогу, но мало того что ничего не оплатили, так еще и умудрились продать автомобиль без ПТС, и я вынужден был ездить к ним неоднократно. Потому что по телефону говорят что завтра уже привезут мой документ, а на следующий день не могу до них дозвониться. Что делать, собираюсь и еду, но там меня снова ждет обман и глупые отговорки. Кое -как в итоге смог его забрать.Так солидные фирмы не работают. Сейчас все перед покупкой читают отзывы в интернете, и данная организация рискует остаться без клиентов. Чего я им от всей души и желаю.
09.09.2020 в 23:57
НЕ ХОДИТЕ НИ ЗА ЧТО И НИКОГДА В ЭЛЕМЕНТ АВТО!!!!! я так хотела сделать себе подарок … Ничего лучше машины в голову не пришло, так что я начала искать автосалоны в которых можно оформить кредит по-дешевле. Но, как говорится, скупой платит дважды. Вроде отзывы про этих хорошие видела, а на деле жопа началась. Приехала к ним, мне все рассказали и вроде бы вопросов не возникло. Обговорила с ними условия выдачи кредита, забили заявку, распечатали договор. Оформление заняло 6 с половиной часов!!! Но я тоже не дура, несмотря на то, как мне хотелось поскорее поехать домой, я внимательно ознакомилась со всеми условиями выдачи кредита. И в договоре написали совсем не то, о чем мы договаривались. Процентная ставка была выше в полтора раза договорочной. В общем ушла я оттуда злая, без подарка себе и счастливая от того, что догадалась прочитать договор. Автомобиль взяла у конкурентов, там хоть проценты по кредиту прозрачные, не то что тут. Не обращайтесь в эту контору, а если рискнете — внимательно читайте договор.
07.09.2020 в 14:16
Элемент авто— сборище идиотов, как же они меня бесят! несколько раз звонила прежде чем приехать, оставляла заявку на сайте у них. Кредитные условия были озвучены мне как 4% годовых переплата. НЕТ ТАМ ТАКИХ УСЛОВИЙ! НЕ ВЕРЬТЕ ИМ! Зря к ним в автосалон только приехала, потеряла время и деньги на такси потратила просто так. Цены такие что волосы на голове шевелятся, базовой комплектации на авто тоже нет. Предлагают по телефону то что нужно клиенту, потом маринуют в салоне часов пять, чтобы сил не было разглядывать авто и оформляют кредит с бешенными процентами. Еще и втюхивают сигналку, чехлы , магнитолу, то что на авторынке можно поставить в несколько раз дешевле. ЛЮДИ НЕ ВЕДИТЕСЬ и никогда не обращайтесь в Элемент авто!
05.09.2020 в 23:55
В интернете нашел сайт Элемент авто с интересной ценой на машину которую хотел купить. Позвонил к ним, сказали что вся информация на сайте достоверна. Я не один раз повторил что приеду из другого города и не хотел бы проездить просто так. Но меня заверили что у них приличный автосалон и я могу быть спокоен. В свой выходной выезжаю. К утру был на месте. И что же я вижу. А нихрена хорошего. Нет, сперва все было очень даже мило, но после того как я отказался платить деньги не видя покупаемый автомобиль, мне признались что ее сейчас нет в наличии и давай разводить на покупку другой. Ну вот как после этого верить людям?? Не первый раз нарываюсь на серого дилера, но каждый раз обидно, за зря потраченное время, зато отзывы у них на сайте один лучше другого, сами себя хвалят, аж захлебываются!
02.09.2020 в 18:24
Заезжал я вчера после работы в этот автосалон Топавто и скажу вам одно. Это натуральные барыги, а не менеджеры по продажам. Квалификации, ноль. А строят из себя супер специалистов. Даже я человек который знает об автомобилях лишь поверхностно и то умнее этих кадров. Хотели за мой Ниссан Альмеру дать 100 тысяч рублей. Тогда как ее цена составляет в 2 раза больше. Начали говорить о какой то скидке, но я давно не верю на слово. Попросил чтобы эту скидку прописали в договоре, так на меня посмотрели как на идиота и сказали что они этого не могут сделать. По какой причине не объяснили. Просто не могут и все. Эх, вы хоть бы врать для начала научились. В общем я ни сам сюда никогда не вернусь, ни друзьям не посоветую Топавто.
29.08.2020 в 13:56
Я конечно видел наглых людей, но придя в Топавто, просто офигел от предложения менеджера, который представился Артемом. Сейчас я вам опишу ту ситуацию в которую я попал. В автосалон я обратился в надежде поменять свой Хендай Санта Фэ на машину меньших габаритов. Автомобиль был полностью исправен и обслуживался в дилерском центре, все Т.О. проходил во время, поэтому я рассчитывал получить за него не меньше 500 000 рублей. Но здесь решили меня развести на бабки. После того как мне озвучили стоимость выкупа 300 000 рублей, Артем предложил за деньги увеличить эту сумму. Типа я ему заплачу 30 000 рублей, а он договорится с мастером чтобы он вычеркнул те неисправности которые обнаружились при диагностике. Да нафиг оно мне нужно, я лучше обращусь в другой автосалон, этот мне доверия не внушает.
27.08.2020 в 15:06
Обращаться в Топавто, себя не уважать. в Новосибирске многие знают что этот автосалон разводит людей на приличные бабки. И будьте готовы что к тому что никакой гарантии не будет. Это только обещания, что бы продать вам убитую тачку. Мне так Тойоту Камри продали. Внешне она была просто конфетка, а вот в остальном Г полное. Электроника барахлит, стойки и переднии и заднии стучат. Пробег естественно отмотали. А когда я приехал на ремонт, то меня просто не приняли. Сказали что сейчас все мастера заняты, мы перезвоним вам когда появится свободное время. Но так никто и не позвонил. Я снова к ним поехал и опять услышал тот же ответ. А машина в это время не на ходу, я не могу так долго ждать. Поехал и отремонтировал ее в другом месте за свои деньги
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29.09.2020 в 00:10
Никогда больше не поеду в Топавто. А ведь хотел купить здесь машину. Но персонал настолько обнаглел, что к клиентам нет даже элементарного уважения. У меня на даче стоит старая Лада шестерка и я решил узнать могу ли сдать ее на утилизацию и получить скидку на покупаемое авто. Но менеджер сказал что у них тут не помойка, всякий хлам принимать. А она на ходу, между прочим!!! На мой вопрос, как же так, ведь на сайте у вас есть информация что автосалон принимает автомобили по этой программе. Он ответил не очень любезно- На заборе тоже … написан а там дрова лежат. Я в шоке прям так матом и сказал. Я конечно не кисейная барышня, что теряю сознание от грубых слов, но считаю что на рабочем месте такого быть не должно!!!
28.09.2020 в 01:10
Капец какие убогие обманщики работают в этом Топавто!Вот развести человека для них так же просто как тарелку борща сожрать! От начала и до конца сплошное гониво, и с ценой и со всеми их акциями ! Приехал из Нижнего вроде обещали что ждать будут, но нет даже этого менеджера Ивана на месте не оказалось. Встретил какой-то малолетний салага, тока ПТУ окончил судя по внешнему виду. Назвал цену на Шкоду на 220 000 дороже чем договаривались, спрашиваю это что шутка юмора такая??? В чем вообще дело? А он даже ответить не может. Послал их нахрен и уехал. Какой это автосалон? Да на базаре хачи так работают! Сделать с ними ничего не могу, но отзыв оставлю!
27.09.2020 в 22:06
Приехав в топавто, вы рискуете потерять деньги или уехать на бракованном автомобиле, на который нет гарантии. Если вы спросите про отзывы, которыми пестрит всемирная паутина, вам ответят что это конкуренты, а они мол такие белые и пушистые. Не верьте!!! И если вы все таки решите разобраться во всем лично, то никогда не подписывайте предварительный договор, и обратите внимание на следующее: 1 Сотрудника с которым вы общались по телефону никогда не бывает на рабочем месте. ( Причины могут быть разные) 2 Забронированное авто сейчас нет возможности увидеть. ( Обещают пригнать после оплаты) 3 ПТС вам показать так же не могут. Ну и в заключение, ни на одной представленной в торговом зале машине, нет цены. Порядочный автосалон этого скрывать не будет!!!
25.09.2020 в 12:45
Менеджеры В Топавто просто уроды. Если у вас с собой нет кучи бабок, то вас даже тупо обслуживать не будут. Сказал, что хочу найти себе автомобиль максимум тысяч за 250, так на меня даже не посмотрели. Бросили молча, что у них таких товаров нет и пожелали доброй дороги. По факту меня тупо наф послали, завуалировано немного, но факт остается фактом. А я еще по своей наивности и простоте думал, что нашим дилерам городским важно за клиентов побороться. По этому же салону можно судить, что ни у кого с этим проблем нет и эти товарищи могут себе позволить даже вести себя, как быдляк последний. Типа чтобы просто зайти в их автосалон, надо мешок денег за плечом тащить.
23.09.2020 в 12:08
Из всех салонов, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело, Топавто оказался самым плохим. Не буду слишком многословным, просто расскажу, как все было. Сначала я связался по телефону с представителем компании, он (Виталий вроде бы имя) рассказал мне все, что меня интересовало. Мы даже автомобиль забронировали и время наметили. Виталий сказал, что встретит меня по приезду. Но его на месте не оказалось. Вместо Виталия была какая-то дамочка, причем, явно с похмелья. Она не то, что рассказать мне ничего не могла, она даже запомнить информацию была не в состоянии. Я несколько раз повторил, какой автомобиль мне нужен, но дамочка так и не пришла в себя. После такой «милой» встречи я понял, что по телефону мне отвечал человек, который не имеет никакого отношения к салону. Видимо, поступили просто – наняли сотрудников колцентра для консультаций и заманушек. А по факту автосалон ничего из обещанного показать не способен.
22.09.2020 в 13:00
Автосалон этот не выдерживает никакой критики. Мало того, что дичью заманивают к себе, так еще потом все выставляют так, будто сами клиенты виноваты в том, что их обманули! Говорят, типа, а вы чего ждали? Новых машин по 300 тысяч? Ахахахаха…Ну, вот примерно все так и происходит в Топавто. Конечно, пытаются все это завуалировать, чтобы человек не сильно возмущался, но получается плохо. В самом деле, этот салон является худшим по моим впечатлениям местом, с которым когда-либо приходилось иметь дело. И хорошо, что я подготовил пути, так сказать, для отступления в лице других дилерских центров, которые посетил попутно. В городе этом я не живу, был проездом, но повезло, что несколько дилеров в список свой внес…А то бы сюда приехал, тупо разочаровался и все, вообще бы потом перехотелось тачку себе брать.
20.09.2020 в 15:58
Короче, новых тачек у Топавто почти нет! Продают только покоцанные модели, которые у людей за бесценок с рук выкупают. Самая обычная барахолка, где толкаются битые тачки на запчасти только. Скорее всего люди их так и продавали, не стараясь выторговать полную цену. А эти дельцы выставили подержанные модели по цене новых и думают, что люди идиоты и не заметят этого. Да тут одного взгляда хватит, чтобы понять, что тебе говнину впаривают! Ребята, кому вы верите? Это же ублюдки, которым важно только бабло с вас срубить! Все остальное для них не имеет значения!!! Короче, я лично тут ни минуты лишней не провел, свалил побыстрому. А там вы уже сами решайте, кому из нас доверять, но автосалон по телефону просто гонит туфту про скидки!
19.09.2020 в 21:04
Топавто, это прохиндеи!!!! Мало того что продают машины со скрученным пробегом, так еще и с подарками обманывают. Такого обмана я от них не ожидал. Я приобрел у них Киа Соренто и мне пообещали дать в подарок комплект зимней резины и набор автомобилиста. Но ничего не выдали, сказали что подарки закончились на складе и мне позвонят как их привезут. Прошел месяц, от этих ребят звонка не поступало, тогда я решил скататься в автосалон и узнать что там с обещанными колесами. Там я как раз встретил менеджера с которым общался первый раз. Так он сделал морду кирпичем и нагло заявил, что все подарки мне уже отдали. Я говорю, может вы ошиблись, и выдали их кому то другому. Но он так уверенно ответил что ошибки быть не может. Тогда я понял это же обычный развод. И не стыдно им быть такими мелочными!
19.09.2020 в 16:33
Сплошной Развод! это все что я могу сказать про Элемент авто на Дунаевского 25к1! Пришел к ним как к порядочным,для того чтобы взять на тест драйв Шкоду Октавию. Внес залог в размере 6000 рублей и их сотрудник 20 минуть меня возил вокруг стоянки. Честно говоря я вообще не понял прикола, как можно что то понять из такой езды.Я то хотел увидеть насколько быстро машина набирает газ, как ведет себя на поворотах и прочее, а тут такое тестирование. Пошел забирать залог, и оказалось что оно еще и платное и мои деньги ушли за бензин и работу менеджера. Вот они денег стригут,вообще ни за что. Да что бы я еще раз пошел в этот автосалон.Никогда!
18.09.2020 в 11:09
Если Топавто начнут втирать про то что для одобрения банка надо просить сумму от миллиона не верьте и шлите этих придурков ко всем хренам! Потому что это означает одно — они уже поняли на какую сумму вас можно развести и не выпустят за пород автосалона пока не вытрясут все до копейки! В договор включат все, даже это сраное кофе которое вам предложили , уж поверьте! А вот качество — полное дерьмо и поломки не заставят себя ждать и неделю даже если «автомобиль без пробега» . И даже автоюристы не помогут без материального ущерба выйти из этой предельно хреновой ситуации которую подстроили сотрудники артекс авто каждому своему покупателю! А уж нормальное настроение и подавно возвращается очень долго! Не верьте этим приторным отзывам которые написаны на их сайте, это полное вранье нет ни одного честного слова!
17.09.2020 в 00:01
Хотел у них купить Митсубиси Аутлендер, позвонил в автосалон и спросил про цену и сколько ждать выдачи автомобиля. Мне сказали что стоимость можно посмотреть на сайте, также там оставить заявку на кредит и забронировать желаемую машину. Я так и сделал. В течении дня получил обратный звонок, мне сказали что заявка одобрена, авто зарезервировано. И я в день покупки смогу уехать домой на своем Аутлендере. Вообщем на словах все было прекрасно. А вот на самом деле все было очень плохо!! По приезду в Элемент авто выяснилось, что подготовка документов у них является дополнительной услугой и стоит 5 000 рублей. На кредит надо все заново подавать, а машину перед покупкой осмотреть невозможно. Попросил показать ПТС на автомобиль который буду покупать, его не было. Не стал с ними связываться, очень сомнительная контора.
14.09.2020 в 20:00
Привет всем! Я тоже стала жертвой мошенников в этом автосалоне. Там развод по полной программе! Заключили предварительный договор на одну сумму, а позже выяснилось, что машина стоит на сто пятьдесят тысяч рублей дороже, чем было указано в предварительном договоре!!! Оригинальные документы не отдают, пока не подпишу третий договор, в котором сумма платежа ешё больше! Автомобиль свой я так и не видела. Говорят, что увижу её, когда подпишу все бумаги! Финансовые ресурсы мои подошли к концу, и меня всесторонне обрабатывают и уговаривают, чтобы я взяла кредит, от чего я наотрез отказалась! Я приехала в Топавто из области. Подтверждение, что меня развели, есть документальное, но есть один минус: я написала расписку, что претензий не имею, потому что иначе автосалон не отдавал паспорт.
11.09.2020 в 18:27
Никогда не слушайте обещания, которые дает Элемент авто. Им главное любой ценой заманить к себе клиента и уговорить его на покупку, а остальное их не колышет. Приехав туда я думал что мне оплатят дорогу, но мало того что ничего не оплатили, так еще и умудрились продать автомобиль без ПТС, и я вынужден был ездить к ним неоднократно. Потому что по телефону говорят что завтра уже привезут мой документ, а на следующий день не могу до них дозвониться. Что делать, собираюсь и еду, но там меня снова ждет обман и глупые отговорки. Кое -как в итоге смог его забрать.Так солидные фирмы не работают. Сейчас все перед покупкой читают отзывы в интернете, и данная организация рискует остаться без клиентов. Чего я им от всей души и желаю.
09.09.2020 в 23:57
НЕ ХОДИТЕ НИ ЗА ЧТО И НИКОГДА В ЭЛЕМЕНТ АВТО!!!!! я так хотела сделать себе подарок … Ничего лучше машины в голову не пришло, так что я начала искать автосалоны в которых можно оформить кредит по-дешевле. Но, как говорится, скупой платит дважды. Вроде отзывы про этих хорошие видела, а на деле жопа началась. Приехала к ним, мне все рассказали и вроде бы вопросов не возникло. Обговорила с ними условия выдачи кредита, забили заявку, распечатали договор. Оформление заняло 6 с половиной часов!!! Но я тоже не дура, несмотря на то, как мне хотелось поскорее поехать домой, я внимательно ознакомилась со всеми условиями выдачи кредита. И в договоре написали совсем не то, о чем мы договаривались. Процентная ставка была выше в полтора раза договорочной. В общем ушла я оттуда злая, без подарка себе и счастливая от того, что догадалась прочитать договор. Автомобиль взяла у конкурентов, там хоть проценты по кредиту прозрачные, не то что тут. Не обращайтесь в эту контору, а если рискнете — внимательно читайте договор.
07.09.2020 в 14:16
Элемент авто— сборище идиотов, как же они меня бесят! несколько раз звонила прежде чем приехать, оставляла заявку на сайте у них. Кредитные условия были озвучены мне как 4% годовых переплата. НЕТ ТАМ ТАКИХ УСЛОВИЙ! НЕ ВЕРЬТЕ ИМ! Зря к ним в автосалон только приехала, потеряла время и деньги на такси потратила просто так. Цены такие что волосы на голове шевелятся, базовой комплектации на авто тоже нет. Предлагают по телефону то что нужно клиенту, потом маринуют в салоне часов пять, чтобы сил не было разглядывать авто и оформляют кредит с бешенными процентами. Еще и втюхивают сигналку, чехлы , магнитолу, то что на авторынке можно поставить в несколько раз дешевле. ЛЮДИ НЕ ВЕДИТЕСЬ и никогда не обращайтесь в Элемент авто!
05.09.2020 в 23:55
В интернете нашел сайт Элемент авто с интересной ценой на машину которую хотел купить. Позвонил к ним, сказали что вся информация на сайте достоверна. Я не один раз повторил что приеду из другого города и не хотел бы проездить просто так. Но меня заверили что у них приличный автосалон и я могу быть спокоен. В свой выходной выезжаю. К утру был на месте. И что же я вижу. А нихрена хорошего. Нет, сперва все было очень даже мило, но после того как я отказался платить деньги не видя покупаемый автомобиль, мне признались что ее сейчас нет в наличии и давай разводить на покупку другой. Ну вот как после этого верить людям?? Не первый раз нарываюсь на серого дилера, но каждый раз обидно, за зря потраченное время, зато отзывы у них на сайте один лучше другого, сами себя хвалят, аж захлебываются!
02.09.2020 в 18:24
Заезжал я вчера после работы в этот автосалон Топавто и скажу вам одно. Это натуральные барыги, а не менеджеры по продажам. Квалификации, ноль. А строят из себя супер специалистов. Даже я человек который знает об автомобилях лишь поверхностно и то умнее этих кадров. Хотели за мой Ниссан Альмеру дать 100 тысяч рублей. Тогда как ее цена составляет в 2 раза больше. Начали говорить о какой то скидке, но я давно не верю на слово. Попросил чтобы эту скидку прописали в договоре, так на меня посмотрели как на идиота и сказали что они этого не могут сделать. По какой причине не объяснили. Просто не могут и все. Эх, вы хоть бы врать для начала научились. В общем я ни сам сюда никогда не вернусь, ни друзьям не посоветую Топавто.
29.08.2020 в 13:56
Я конечно видел наглых людей, но придя в Топавто, просто офигел от предложения менеджера, который представился Артемом. Сейчас я вам опишу ту ситуацию в которую я попал. В автосалон я обратился в надежде поменять свой Хендай Санта Фэ на машину меньших габаритов. Автомобиль был полностью исправен и обслуживался в дилерском центре, все Т.О. проходил во время, поэтому я рассчитывал получить за него не меньше 500 000 рублей. Но здесь решили меня развести на бабки. После того как мне озвучили стоимость выкупа 300 000 рублей, Артем предложил за деньги увеличить эту сумму. Типа я ему заплачу 30 000 рублей, а он договорится с мастером чтобы он вычеркнул те неисправности которые обнаружились при диагностике. Да нафиг оно мне нужно, я лучше обращусь в другой автосалон, этот мне доверия не внушает.
27.08.2020 в 15:06
Обращаться в Топавто, себя не уважать. в Новосибирске многие знают что этот автосалон разводит людей на приличные бабки. И будьте готовы что к тому что никакой гарантии не будет. Это только обещания, что бы продать вам убитую тачку. Мне так Тойоту Камри продали. Внешне она была просто конфетка, а вот в остальном Г полное. Электроника барахлит, стойки и переднии и заднии стучат. Пробег естественно отмотали. А когда я приехал на ремонт, то меня просто не приняли. Сказали что сейчас все мастера заняты, мы перезвоним вам когда появится свободное время. Но так никто и не позвонил. Я снова к ним поехал и опять услышал тот же ответ. А машина в это время не на ходу, я не могу так долго ждать. Поехал и отремонтировал ее в другом месте за свои деньги