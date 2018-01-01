Адрес: г. Уфа, село Чесноковка, ул. Школьная, д. 2/2

Телефон: 8 (800) 511-75-86

Сайт:https://ac-formula.ru/

АЦ «Формула» в г. Уфа, село Чесноковка, ул. Школьная, д. 2/2

Автосалон предлагает новые и подержанные автомобили от отечественных и зарубежных производителей. Основная задача АЦ Формула помочь покупателю выбрать и приобрести автомобиль удобно и быстро. Для этого есть хорошо обученные и грамотные сотрудники, которые помогают клиентам во всех вопросах. Здесь всегда можно купить автомобиль дешевле среднерыночной стоимости, потому что действуют акции и скидки, а также государственные программы по кредитованию и субсидированию граждан, имеющих льготы. Юридическая чистота сделок гарантирована. По любым возникшим вопросам вы можете связаться с сотрудниками по телефону.