Адрес: г. Уфа, село Чесноковка, ул. Школьная, д. 2/2
Телефон: 8 (800) 511-75-86
Сайт:https://ac-formula.ru/
АЦ «Формула» в г. Уфа, село Чесноковка, ул. Школьная, д. 2/2
Автосалон предлагает новые и подержанные автомобили от отечественных и зарубежных производителей. Основная задача АЦ Формула помочь покупателю выбрать и приобрести автомобиль удобно и быстро. Для этого есть хорошо обученные и грамотные сотрудники, которые помогают клиентам во всех вопросах. Здесь всегда можно купить автомобиль дешевле среднерыночной стоимости, потому что действуют акции и скидки, а также государственные программы по кредитованию и субсидированию граждан, имеющих льготы. Юридическая чистота сделок гарантирована. По любым возникшим вопросам вы можете связаться с сотрудниками по телефону.
19.11.2021 в 14:34
Формула авто доверия не внушает, посещать автосалон не рекомендую, а уж тем более соглашаться на сделку. Да, то что они обещают красиво, тут не поспоришь, но дальше же все очевидно, типичные схемы для серого дилера. По телефону красота, машина какая хочешь в наличии, низкая цена, в кредит практически за полцены и проценты обещают ну просто смешные. Подарки отличные, короче не условия, а сказка. Но стоит только приехать, и карета превращается в тыкву. Всё, машину вам не покажут, потому что где-то на стоянке, покажут только на фото, как вы в принципе и до этого сами смотрели. Условия по кредиту уже тоже другие, ставка выше и растет она буквально по минутам. Я то думала, что мне дадут под 7,5%, но постепенно, за 2 часа моего там пребывания, ставка выросла до 18%. При всем при этом машину так и не доставили. Может 18% и более реальные условия, но где машина то? Менеджер успокаивает, мол вы пока подпишите договор, а машина уже едет. Ну уж нет, мне такие условия не по душе, и с процентами совсем не то, на что рассчитывала, и с машиной вообще непонятно что. Отказалась от их услуг, так еще выслушала кучу гадостей про свое непостоянство и узнала, что такие клиенты только работать мешают. Я бы сказал, что такие дилеры настроение людям портят и время отнимают.
14.11.2021 в 20:32
Если вы хотите потерять деньги и значительно потрепать себе нервы (как это получилось у меня) — добро пожаловать в этот автосалон. Ничего из обещенного вы не увидите и не получите.
Работа АЦ формула заключается в том, чтобы заманить покупателя. Лучше чтобы он приехал издалека (по принципу — всё равно купят). Конечно, если 1000 км. отматал, время, деньги потратил (как я), пустому возвращаться как-то не хочется. Приходится брать что дают, а это в основном старые битые машины, зато на 100-150 тысяч дороже. А если бумаги подписал — назад дороги нет. На этом они и наживаются.
Я им там скандал закатил, но мне это не помогло, у них по ходу с ментами подвязки. Правда в салоне ещё человек 6 было, так они всё послушали и ушли оттуда. А этим обдиральщикам похеру, одни ушли, другие придут. Россия лохами полнится.
05.11.2021 в 16:06
Жулики! Сначала наплели мне про низкие цены, акции скидки, вот я и повелась, потому что и подумать не могла, что у людей нет совести и они могут обманывать своих клиентов. Увидела я их рекламу в интернете, перешла по ссылке, на сайте много положительных отзывов, я и поверила, но потом уже поняла, что скорее всего их пишут сами сотрудники. Я нашла автомобиль, который хотела приобрести, цена была достаточно низкой, по сравнению с другими АЦ Формула, так ещё и процентная ставка по кредиту ниже. Когда я к ним в автосалон приехала, со мной очень мило разговаривали, расхваливали все машины, рассказали про условия акции и пообещали подарки. Помогли выбрать машину и сразу приступили к оформлению документов. Я и предположить не могла, что может так произойти, цена указанная на сайте и в договоре колоссально отличалась. Меня это не устраивало и я стала выяснять, на каких основаниях это произошло. На мое негодование, менеджер попыталась мне запудрить мозги, якобы они случайно забыли изменить цену. Я поняла, что меня хотят надурить, потому что я ещё заметила, что и процент по кредиту не совпадает! Я не стала скандалить, хотя очень хотелось, но нервы дороже. странные какие-то методы работы, зачем обманывать людей, ведь портят свою же репутацию!?
24.10.2021 в 19:43
Проще взять потребительский кредит в нормальном банке и за наличку уже купить машину, только ни в коем случае не в этом автоцентре. Тут разведут при любом варианте покупки, хоть за наличку, хоть в кредит, кидалово неизбежно. Нужна была машина, вариант брать только в кредит, они вроде условия нормальные предлагали. Если судить по отзывам, то вроде автосалон нормальный, решил обратиться к ним. Сначала позвонил, все отлично, сразу же кредит одобрили. Как приехал, все по новой и очень долго. Заявки отправили в несколько банков и предложили мне немного приукрасить данные, а именно не указывать наличие двоих несовершеннолетних детей на иждивении и доход назвать повыше, якобы тогда мне легко одобрят большую сумму. Зачем мне сумма и больше? И для чего я должен обманывать? Ну так будет лучше и всё тут. Как-то прямо повеяло мошенничеством. Не поддался на уговоры и когда мне стали звонить из банков и уточнять данные, я говорил как есть. Мне пришло два сообщения с положительным результатом, от ВТБ и Совкомбанка, но менеджер сказал, что от них отказ, а добро дал Банк Оранжевый, под 21%. Ну явно же врёт! Покидал АЦ Формула под шквалом оскорблений и угроз. Не советую тратить нервы и время на уродов.
19.10.2021 в 15:44
Обращалась в АЦ Формула с целью покупки автомобиля марки Ниссан Жук. Планировала приобрести его с помощью автокредита. Первоначальный взнос я бы заплатила 50 процентов. Позвонила в автосалон, где услышала что можно подать заявку в банк онлайн, я так и сделала, затем мне опять позвонили и сказали что заявка одобрена под 5 процентов годовых, мне нужно было только прийти подписать кредитный договор и я стану счастливой владелицей нового автомобиля. Отлично придумано, не надо сидеть в долгом ожидании! Только фигушки мне а не машина. Оказалось что все это одобрение онлайн, является предварительным!!! И когда я приехала в автосалон, я была вынуждена заново подавать заявку и ждать целых 3 часа решение банка. И да, я все таки получила положительный ответ, но только под 21 процент годовых. Еще нужно было застраховаться по каско и установить сигнализацию с противоугонной системой. Разумеется я не стала ничего здесь покупать, так как посчитала это крайне невыгодной сделкой. Так эти паразиты-менеджеры заблокировали мне возможность взять кредит в другом месте. Придумали что я устроила скандал. Как таким доверять????
16.10.2021 в 19:38
Это какой то капец!!! будь проклят тот день когда я зашла на сайт АЦ Формула. Увидела там что есть возможность оформить кредит под 4,5 процента и тут же оставила заявку. Через 20 минут мне перезвонили и сказали что она одобрена и я могу приезжать за новой машиной. Я отпрашиваюсь с работы и еду в автосалон, благо он находится недалеко от нашего офиса. Там меня ведут в кредитный отдел и СНОВА ПОДАЮТ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ!!!! да блин, мне же только что звонили и сказали что одобрение получено. Сотрудница только пожала плечами и ничего мне не ответила. Ну раз уж я здесь, то решила не выяснять отношение, а подождать окончательного решения банка. скажу сразу, ожидание заняло почти 2 часа, я уже даже собиралась уезжать. Но тут ко мне подошел менеджер и повел выбирать новое авто. Дальше было подписание документов. Их было много и я не все внимательно прочитала, как оказалось зря. Потому что мне оформили страховку жизни и имущества на общую сумму 230 000 рублей. Хотя обещали что не будет никаких допов. Обидно это осознавать, но меня развели как лохушку.
08.10.2021 в 15:49
Про АЦ Формула я могу многое написать, так как разозлили они меня конкретно!!! И этот отзыв будет просто криком души!!! Начиналось мое знакомство с этим автосалоном стандартно, как и у многих кто попался на их лохотрон. Случайно зашел на их сайт, увидел что они сейчас проводят грандиозную распродажу и принял решение съездить. Тем более они находятся в моем городе. Но сначала все таки позвонил позвонил в автосалон, предупредил о своем визите и желании купить Датсун ми до. Услышал что такая машина есть и даже обещали начать проводить предпродажную подготовку. И вот я на месте, встречает меня продавец, Антон, и мы занялись оформлением документов. Я подписал договор, отдал наличными 360 000 рублей и все, денег своих я больше не видел, как и автомобиля. Ведь это известные разводилы!!! Мне сказали что сегодня уже не успеют закончить с подготовкой авто, предложили приехать завтра утром. Только вот когда я приехал, то получить свой автомобиль не смог. Стал выяснять что к чему, оказывается я должен ровно столько же за дилерскую комиссию. Денег у меня больше нет, мои назад они не отдают. Что делать понятия не имею.
07.10.2021 в 19:13
Не могу не оставить свой отзыв. И будет он о том как я приобретал автомобиль в АЦ Формула . Сейчас я конечно безумно жалею что обратился именно в данный автосалон. А тогда радовался что смогу купить Киа Соул и даже немного сэкономить. Только отдал им еще больше чем стоит машина на самом деле. Расскажу как было дело. Я подписал договор, все полностью оплатил и должен был в течении недели забрать свое авто. Однако когда я приехал его получать, мне сообщили что Киа оказалась с заводским браком и ее отправили на завод для обмена. Сказали что не стоит волноваться, новую машину пригонят буквально через 5 дней. Не особо то приятно было услышать такую новость, тем более мне даже не позвонили и не предупредили о форс мажорной ситуации и я ехал в автосалон в радостном настроении, планируя как уеду назад на своем автомобиле. Но ничего изменить уже нельзя, вынужден был ждать. Только продавцы, обычные обманщики ничего я не получил через обещанное время. Забрать Соул я смог гораздо позже. И в добавок ко всему, с меня содрали 200 тысяч рублей. Якобы за расходы на транспортировку. Просто паразиты!!!
30.09.2021 в 10:01
Автосалон этот так и оставался бы обычным, если было он не был самым конченным дилером по отношению к покупателям. Возможно это глупо звучит, но если убрать оттуда гнилых сотрудников и руководство и взять на работу новых, нормальных людей, то он наверное будет вполне престижным. Все связано с тем, что подготовка этих ребят к своим аферам была серьезной. Вся оболочка: симпатичные автомобили, хороший ремонт в самом салоне, продвинутый маркетинг и все подобные вещи которые могут привлечь человека желающего приобрести автомобиль, в АЦ Формула присутствуют только для первого впечатления. Такая вот реклама. Их цель заманить человека, что у них неплохо получается, а там дальше его профессионально обработать, с чем у них тоже все в порядке. Такие дела. Работает все это в таком формате, что вам как только можно сильнее затуманивают глаза, что бы вы купили у них машину, на этом этапе, когда вы уже на крючке, в дело вступают «фокусники», которые с большим успехом мутят непонятные мне вещи с документами, после которых вы начинаете понимать куда попали и то что обратного пути уже нет и вы просрали все свои шансы остановиться. Вы уезжаете и живёте с этим. Ездите на своём новом автомобиле по юристам и всевозможным людям, которые в итоге не могут вам ничем помочь.
25.09.2021 в 17:43
Друзья, взять автомобиль в кредит в АЦ Формула, это все равно что загнать себя в рабство!!! Вы будете платить в 2, а то и в 3 раза больше обещанного и проклинать этих уродов, как в данный момент сейчас делаю я. И ведь знал что могут обмануть, договор изучал чуть ли не под лупой, все было идеально. Так они придумали что-то иное. Страхование жизни и страховку Каско за все 5 лет, написали в дополнительном соглашении и взяли гады незаметно, подсунули мне на подпись. Я после того как увидел эту бумагу у себя в документах, моментально же вернулся в автосалон и стал требовать отмены страховки. Менеджер мне мило улыбнулась и сказала, пожалуйста, сейчас мы вам все вернем, но тогда проценты станут больше ещё в 3 раза. И это тоже было указано в доп соглашении.И по любому получается что ежемесячный платеж не снизится. Да уж, такой развод я не ожидал встретить. Не автосалон, а гадюшник какой то. И если вы хотите не попасть в такую же ситуацию, то никогда сюда не суйтесь.
08.09.2021 в 17:06
Связываться с этими лохотронщиками АЦ Формула не рекомендую, причина одна и она ясна, запросто оставят без денег и без машины. Приехал к ним в автосалон за машиной, которую выбрал на сайте. Также по телефону мне подтвердили ее наличие и стоимость. Но каким-то образом оказалось, что такой машины у них нет, но так как цена была заманчивой, я поддался на уговоры и согласился оформить ее под заказ. С меня взяли большой задаток, 30% от полной стоимости, убедили в том, что так надо и машина поступит очень скоро, максимум через неделю. Спустя неделю мне позвонили из салона и вежливо попросили подождать еще пару-тройку дней, возникли какие=то там проблемы, но не стоит волноваться, все будет хорошо. Прошло 3 дня, на 4-тый уже стал звонить сам, меня вежливо посылали, мол еще надо подождать, сами не понимаем, в чем дело. Так прошел месяц, со мной общались все реже и вообще на нет свели все общение. Звоню, сбрасывают, приезжаю, максимум с кем могу пообщаться, так это с девушкой с ресепшн. О возврате денег речи не идет, а ждать уже не имеет смысла. Подал на салон в суд, жду решения. Не знаю уже на что надеяться.
27.06.2021 в 13:51
Поражают масштабы работы Ац Формула. И речь идёт далеко не о положительной его стороне(если она вообще есть), а о масштабах их обманной схемы. Если я стал тем кого они кинули, то почему я не могу предполагать что это целая система обмана людей, которая неплохо работает и процветает. Даже если вы очень внимательный человек, которого трудно провести, то я не уверен что у них это не получится, потому что, не зная истины вы не сможете заподозрить неладное. Поэтому я и пишу этот отзыв, что бы как можно большее количество людей смогло увидеть его и вовремя избежать всех этих бед. Я огорчён, что сам не смог ничего понять. Не бросающийся в глаза, на первый взгляд, обыкновенный совершенно автосалон таит в себе множество способов обмана людей с целью наживы. Вам никак не придёт в голову, что вы наткнулись на мошенника, потому что все скрыто за вежливостью и прочими наигранными качествами сотрудников этого салона. Вам с улыбкой все расскажут и покажут, объяснят, если вы не сильны в чём-то, мастерски подлижутся и все в этом духе, что бы вы лишь только купили у них автомобиль. Дальше, им на вас наплевать…
15.06.2021 в 18:04
Эти идиоты с чего то решили что могут свою шарашкину контору называть автосалон. Не верьте, это самый настоящий серый дилер. На базаре, и то честнее работают. Мой отзыв о том как не нужно покупать машину. Приезжаю я значит в автосалон, что бы узнать по поводу обмена по программе трейд ин. Сотрудник предложил сразу же отогнать мой Шевроле Лачетти на диагностику. Времени у меня было предостаточно, поэтому я согласился. Сам же этим временем смотрел на компьютере новый автомобиль, в торговом зале у них почему то очень мало выбора. Понравилась Шкода Йети. Менеджер сказал что надо заплатить 200 000 рублей аванса, что бы авто никто не купил, пока мы занимаемся оформлением документов. Ну я же не баран тупоголовый,чтобы вестись на такой развод. Сказал что пока не будет озвучена оценка моего Шевроле, не стану ничего платить И как оказалось, я сделал все верно. Потому что мне АЦ Формула за Лачетти предложили всего 100 тысяч рублей, хотя его средне-рыночная цена 350 000р.
03.06.2021 в 14:22
Какой же я дубина, решив не читать отзывы про этот ужасный автосалон, а поехал в АЦ Формула сразу с деньгами. Тот автомобиль который мне показался интересным на их сайте уже оказался уже продан. Менеджер предложил заказать точно такую же модель и за те же деньги. Ждать нужно было 2 недели, что меня вполне удовлетворило. Отдал полностью всю сумму, (таковы были их условия) я уехал домой. Так вот прошло уже намного больше указанного ими срока,но я до сих пор жду. Предоплату по условию договора не возвращают и меня просто каждый день кормят завтраками. Уже и к директору ездил и с юристом консультировался, и все безрезультатно. У них там так по-хитрому составлен договор, что срок поставки может быть вплоть до полугода. И еще не факт что за это время авто не станет дороже и мне не придется за него доплачивать. Так что хорошенько подумайте прежде чем отдавать им свои кровно-заработанные деньги в этот говняный автосалон!!!
01.06.2021 в 16:51
Я приобрел в АЦ Формула новую Ладу Весту и так получилось что ездил к ним больше недели, чтобы получить свою машину. А ведь в этот автосалон я обратился только потому что мне пообещали выдачу автомобиля в день подписания документов. Другие дилеры мне пообещать этого не могли. А тут такая удача, ведь авто мне нужно было получить как можно быстрее. Я полностью всю сумму за Ладу отдал в тот же день, плюс купил необходимое для комфортной езды доп оборудование. Это магнитола, сигнализация, коврики с чехлами. Думал пока буду подписывать договор мне все это установят. Но менеджер сказал что сегодня мастера забиты под завязку и сделать это смогут только завтра. В принципе 1 день ничего не менял и я спокойно уехал домой. На следующий день ближе к вечеру приезжаю в автосалон, так как звонка от них не дождался, а мне говорят что сотрудник ответственный за установку допов не вышел на работу. Попросили подождать до завтра. Вообще машина мне нужна была срочно, я планировал на ней работать. Поэтому я стал уже нервничать. И когда в течении 7 дней мне говорили одно и тоже, и вовсе был очень зол на этот автосалон. В итоге после долгой нервотрепки, я все таки смог забрать свое авто. И то без ПТС. Снова пообещали отдать его в короткие сроки, но пока я слышу одни отговорки.
30.05.2021 в 12:14
Осторожно! автосалон Формула разводят на предоплату, а потом кидают. И хочешь ты того, или нет, а деньги у них оставить по-любому придется. Как переплату, или как неустойку, тут уж выбор предоставляют клиенту, в этом случае мнение учитывается. Уроды! Изначально с развода все начинается. Какую бы тачку клиент не спросил, она у них есть. Хоть какой комплектации, хоть какого цвета. Вдобавок ко всему еще и щедрые подарки каждому обещают. На месте уже разводят по принципу: как пойдет, главное что приехал. Тут уже сотрудники выкладываются по полной, целое представление перед клиентом разыгрывают. Мне даже показали машину, правда издалека, потом вдруг выяснилось, что ее уже покупают, а вот на складе есть точно такая, сейчас привезут. Ну конечно после предоплаты, так как правила у них такие. Я потом уже отзывы читал про автосалон, о@уевал потихоньку. Всех разводят по одной схеме. А потом машины нет, потому что и не было. А купить что-то надо, потому что за отказ неустойка. В договоре это все прописано, поэтому и бодаться с ними тяжко.
29.05.2021 в 18:37
Позавчера посещали данный автосалон. Из плюсов это вежливый персонал и бесплатный кофе. А остальное все сплошной развод!!! Дешевых машин в АЦ Формула не существует в природе. А что бы получить кредит под низкий процент надо оформить доп страхование. За него с меня содрали 3 шкуры. Что то порядка 200 тыс. Когда я соглашался на эти условия, то планировал через пару дней написать отказ от этой страховки. Только кого я хотел обдурить…В случае отказа проценты увеличиваются в 4 раза!!! И ведь самое обидное что в договоре это прописано, только я не прочитал, потому что менеджер торопил меня. Видимо он это делал специально. Так что будьте осторожны если поедете сюда!
27.05.2021 в 09:39
Здравствуйте. хочу поделится походом к «официалу» так созванившись по телефону мне представился сотрудник аЦ формула с которым мы и обсудили вопрос о покупки авто. Заверили что они есть в наличии, но когда решили приехали в Уфу в Чесноковку на Школьную 2/2 из другой области, вместе с женой, выяснилось что их в нет, или что они на складе и пригонят только через день. Хорошо, были знакомые в Уфе, мы у них остались и приехали на следующий день с утра. Авто брали в кредит, менеджеры помогали выбрать банк, но почему то с большой процентной ставкой, странное дело, ни ВТБ, ни сбербанк нам добро не дали, а только вот этот их захудалый банк, под 26% оформление заняло около дня. Люди ведутся на низкие цены и приезжают в автосалон, но когда оформят документы то цена почему то увеличивается! Не советую приезжать, оформление долгое, цены разняться, обманывают клиентов. Автосалон зарабатывает деньги обманным путем, очень жалко что не подумал почитать отзывы перед поездкой, теперь наученный опытом, пишу сам. Очень надеюсь что пригодится, и люди будут знать что на ул. Школьной 2/2 их ожидает много подводных камней.
26.05.2021 в 12:00
Я в трансе от АЦ Формула. Такое впечатление что попал в прошлое, когда развод был в порядке вещей!!! Лохотрон практически во всем. Я обратился к ним, только потому что у меня абсолютно не было времени на поиски лучшего дилерского центра. А этот автосалон расположен довольно близко от моего дома. И в данный момент ругаюсь на себя, что поступил так глупо. Поехал сюда не изучив внимательно отзывы. Потому что здесь меня просто развели. Приехав вынужден был ждать пока освободится менеджер, затем мне не смогли показать тот автомобиль который я собирался покупать. Но и на это я закрыл глаза. Все получил, деньги отнес в кассу. И вот на этом то и погорел. Потому что мне пригнали машину совсем другого цвета. Стал ругаться и требовать вернуть мне деньги, но это все было бесполезно, потому что в договоре эти сволочи указали именно тот цвет, который им надо продать. Вообщем полный лохотрон. Ребят, не тратьте свое время на этих аферистов.
23.05.2021 в 17:50
Я имела “счастье” посетить этот “чудесный” автосалон. И после того как меня чуть было не развели, я поняла схему их работы и спешу поделиться с вами 1. Когда вы звоните в АЦ Формула, вы попадаете в колл-центр, который ничего незнает ни о ценах, ни о наличии машин. Вы никогда не увидите того человека, с которым общались по телефону. 2. Автомобили есть только те, что стоят непосредственно в торговом зале, поэтому не стоит вносить предоплату за какое то авто, которое стоит на складе. ЕГО НЕТ!!! Позже вам скажут что обнаружился заводской брак и предложат подождать пару тройку недель пока доставят новый. А захотите вернуть назад свои деньги, то имейте ввиду что с вас вычтут 12 000 рублей за оформление документов. Молодцы, хорошо придумали. Только я вот не стала молчать а устроила скандал и вызвала полиция. Мне все вернули в полном объеме. Но ведь не все такие требовательные. Вот и получается неплохая прибавка к зарплате.
21.09.2020 в 21:39
Какое опровержение собирался писать? Они людей обманывают. А тебе видимо делать нечего, раз отзывы прочитал и поехал в АЦ формула. Я такого вообще не понимаю… был бы хороший автосалон, кто бы чего сказал про них. Глупость. Достаточно посмотреть, по факту какой он дилер??? Они говорят, мы официалы.. все по гарантии будет, цены фиксированы. А на деле ничего этого нет! Поэтому и возмущений столько!
13.09.2020 в 23:08
Я очень сильно сглупил, что обратился в автосалон. Нет бы отзывы сначала прочитал, что пишут люди, а я сразу как только увидел что у них распродажа поехал в Формула. Ну и конечно купился на возможность оформить автокредит со ставкой 4,5 процентов, и получить за это еще и скидку 150 тысяч рублей. Ну и к тому же менеджер когда я туда звонил посоветовал долго не думать, а быстрее приезжать,ведь машин уже мало осталось. По приезду меня стали уговаривать вместо отечественного автомобиля купить приличную иномарку, но здесь я был непреклонен, так как прекрасно понимал что второй вариант обойдется мне гораздо дороже, а лишних денег у меня нет. Видя что уболтать меня не получится, мы стали подписывать договор. Только вот я проглядел как мне незаметно оформили дополнительную страховку, а также установку дополнительного оборудования. А сам автокредит оказывается выдали под 19 процентов годовых. Так что я очень зол на этих товарищей и никогда в жизни туда больше не вернусь.
11.09.2020 в 15:29
Этот автосалон полный отстой!!! Один негатив у меня после обращения к АЦ формула. Прокручивают наши бабки, а ПТС вовремя не могут выкупить. Я значит со своей стороны должен все сразу оплатить, а с выдачей автомобиля они могут серьезно нарушить сроки. Мне его отдали только после того как я пригрозил что обращусь в отдел по защите прав потребителя. А вот ПТС до сих пор не могу получить. Каждый день им звоню, и слышу только обещание отдать документ завтра. Достали, сил нет!!! Я даже ходил к руководителю, и оставил там претензию, но безрезультатно. А ведь за купленный Рено Каптур я отдал больше миллиона рублей, они эти деньги уже ни один раз прокрутили. Решил что жду еще 7 дней, и если ничего не получу, буду подавать в суд. И посмотрим как они после этого запоют, я еще и моральный ущерб с них поимею. Сами виноваты, не захотели по хорошему. Этот отзыв написал что бы найти ещё пострадавших от этих мошенников. Пишите мне в личных сообщениях, будем подавать коллективную жалобу.