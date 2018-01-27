Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, д. 7
Телефон: +7 (846) 215-21-67
Сайт: https://element-car.ru/
29.09.2020 в 08:09
Пришлось мне у них в Элемент авто побывать, впечатления, скажу я вам, те еще. Надеялся на человеческое отношение, по крайней мере, но автосалон к клиентам относится как кошельку с деньгами, который просто нужно побыстрее опустошить Еще не поняли толком, какой именно автомобиль меня интересует, но они уже стали требовать с меня предоплату . Я честно сказать немного опешил от такого резкого поворота, но и сразу сообразил, чем это может для меня закончится. Они меня буквально потащили к стойке, чтобы начать оформление. Говорю им, эй, ребята, дайте хоть сначала автомобиль посмотреть. Но они сказали, что это можно сделать и потом, чтобы я не переживал, и что с автомобилем все в полном порядке. Это попахивало явным разводом. Я подождал, пока эти навязчивые менеджеры дадут мне вставить хоть слово, и четко дал им понять, кто они есть на самом деле и что я о них думаю.Одно мне ясно, что больше я к ним не сунусь, чего бы они не обещали.
28.09.2020 в 00:12
Весь этот лохотрон в Элемент авто, стоил мне огромных нервов и денег. Купил здесь Фав Олей за наличный расчет, приехал в Самару из Башкирии, думал тут выбор получше. И в итоге ездил в автосалон аж 6 раз, то для того чтобы забрать свою машину,ведь мне не ее смогли отдать только через 2 дня после покупки, а вот птс в тот же день не дали,сказали вышлем через пару дней по почте, типа оформляют их. Конечно через обещанное время никто ничего не прислал, тогда я принялся досаждать им своими звонками, там слышал только обман, мол завтра или послезавтра вышлем, или мы уже отправили уточните на почте. Я как дурак шел узнавал, но никто там ничего не знал о моем письме. Тогда я решил снова ехать в Москву, из-за того что теперь я не мог до них дозвониться, все время было занято. Там меня снова стали кормить пустыми обещаниями. Мне ничего не оставалось как уехать с пустыми руками домой и опять ждать. На следующий раз,я уже ехал с целью пообщаться с директором,его не застал,но менеджер принеся мне массу извинений пообещал на этой неделе уладить этот вопрос. И когда ничего не получив и в этот раз я уже решил написать претензию и снова собственноручно ее отвезти. И только тогда они выполнили свои обещания и через 3 дня отдали наконец то мой документ. А недавно друг рассказывал, что этот адрес давно известен своим МОШЕННИЧЕСТВОМ и скотским отношением к людям!
27.09.2020 в 21:53
Обратившись в Элемент авто за автокредитом, я не подозревала что так серьезно попаду на бабки. Этот автосалон, самый настоящий серый дилер. Пообещали мне что на Датсун Он-До будет скидка 161 000 рублей, и процентная ставка составит 4,9 процента годовых. Но выдали мне просто обалдеть какой дорогой кредит. Аж под 35 процентов. Как потом, мне сказали это из-за отказа от дополнительной страховки. А скидка на машину чудесным образом испарилась и вместо обещанных 299 990 рублей, машина стала стоить 510 000 рублей. Самое главное во всей этой ситуации, то что договор я читала не было там таких условий, значит его подменили. А это уже статья, но вот как это доказать, ума не приложу.
26.09.2020 в 19:58
Хочу посоветовать, если вы собираетесь покупать машину, то тщательно выбирайте автосалон и ни в коем случае не ездите в Элемент авто. Потому что, там работают нехорошие люди, которым важны только ваши деньги. Ни имидж компании, ни ее солидность им не важны, им лишь бы получить с вас как можно больше бабла. Когда я не согласился поставить свою подпись на предварительном договоре, даже не видя приобретаемого автомобиля, со мной разговор был коротким. Вам что то не нравится? Можете быть свободны и не стоит тратить ни ваше, ни наше время. Разве такое обращение можно считать нормальным??? Чтобы обычный продавец ТАК говорил покупателю. Это нонсенс. И да, я даже был готов оставить им эту чертову предоплату, но увидев и прочитав предварительный договор, понял что ничем хорошим это не кончится. Он составлен явно не в пользу покупателя. Один только пункт о невозврате денежных средств в случае отказа от покупке не по вине автосалона, чего только стоит. Я высказал все что думаю по этому поводу, так этот Козел вызвал охрану. Вот так они и работают, обманывают покупателей, а тех кто не ведется на развод просто вышвыривают вон!
25.09.2020 в 12:02
У меня такое впечатление, что Элемент авто, не знают что сейчас 21 век и за такой явный обман, можно хорошо нарваться. Позвонив в автосалон заранее и услышав заветное приезжайте, машина стоит в зале и мы можете ее увидеть в любой момент, тут же помчал ее покупать. Но только приехав никакой Шкоды Рапид я не увидел. Прошу заметить, между моим звонком и приездом, прошел ровно час. А мне начали вешать лапшу на уши. что только что продали это авто. Но тогда бы должно было пустовать место, на котором стоял Рапид. Что то не умело они врут. Хорошо, послушаем что будет дальше, а дальше разводилово на покупку совершенно иной машины. Даже классом ниже. Подумал что ловить тут нечего, и отправился искать дальше.
22.09.2020 в 23:31
Всю историю рассказывать долго, да и о разводах, которые устраивает Элемент авто уже немало написано, со мной примерно так жже произошло, как и в других отзывых написано. Суть в том что когда добрался в автосалон, то понял, сразу что это лохотрон, цены просто космические! Нет никаких акций и скидок , вранье чистой воды. Но и менеджер не отпирался, говорит да , мы на сайте размещаем рекламную информацию.Хотите — езжайте дальше и ищите дешевле. И я уехал. Потому что тратить свое время дальше на них считаю просто глупо. А вот руководителям я очень настойчиво советую прочитать законы об обмане покупателей, им это все равно пригодится в прокуратуре, куда я отнес свое заявление и запись телефонного разговора с сотрудником, который дал мне заведомо ложную информацию.
22.09.2020 в 17:48
Самый худший автосалон, который я когда либо видел. В Элемент Авто, царит обман и наплевательское отношение к клиентам. Менеджеры, об устройстве автомобиля не знают ровным счетом-НИЧЕГО! Что бы я не спросил, в ответ получаю- Надо смотреть в компьютере. Интересно, они вообще не учились что ли? Зато разводить они умеют качественно, сразу видно какое они там мастерство оттачивают. Потом видя что я не собираюсь прямо сейчас покупать автомобиль, начали в открытую дерзить. Предлагать мне самостоятельно найти в интернете ответы на интересующие меня вопросы и перестать пудрить им мозги. Считаю такие слова и такое поведение крайне недопустимым! В итоге я ушел к более отзывчивым конкурентам и купил там машину стоимостью больше миллиона, а вы товарищи, продолжайте в том же духе, и скоро окажетесь банкротами!
19.09.2020 в 20:10
Акций в Элемент авто нет, подарков нет, скидок нет, автомобилей нормальных нет. Даже тупо ассортимента авто нет, хотя на сайте выставлена целая куча моделей от самых разных брендов. Не понимаю, как такая днищенская контора, как этот автосалон, вообще работает. Уважаемые пользователи, я вам настоятельно рекомендую огибать данную организацию 10ой, если не 20ой дорогой. Тут вам просто банально ничего не смогут предложить! Вы тупо потратите зря свое время, надеясь получить здесь хоть какой-то приз за доверие. Я уже из-за собственной наивности (поверил в сказки, что тут по акции хорошую скидку дадут) потратил личное время. Вы же, господа, не повторяйте моей ошибки! Надеюсь, что у нас народ почаще сейчас комменты читает, чем раньше. Искренняя надежда есть, что таких салонов, как этот со временем станет меньше. Не ведитесь на все, что вам говорят менеджеры, все это неправда!
18.09.2020 в 19:00
Посмотрел я на то, как они в Элемент авто свои договора оформляют, и стало мне дико. Какие-то несуразные бумажки, не имеющие никакой юридической силы! Должность и инициалы ответственного за продажу от салона прописываются от руки, хотя должны пропечатываться на ПК. Это же касается и адреса дилера, который тоже ПИШЕТСЯ ОТ РУКИ. Что это за бред такой? Я сразу заподозрил неладное, так как это свидетельствует о том, что и представитель салона на сделке может быстренько поменяться на другого, и адрес организации. Напомнило сразу мне МММ, но там люди наивные были, не кидали их перед этим. А тут уже вроде 21-ый век, на такое еще кто-то ведется, раз автосалон работает?
16.09.2020 в 15:00
Обманщикам, Элемент авто не место в Самаре!! Только позорят наш город. Я не так давно покупала там Киа Спортейдж. Хотя и обещали низкую цену, но так как я брала в кредит, то думала что не будет мне скидок. Так оно и вышло. Изначально планировала попасть под программу первый автомобиль,выбрать что то подешевле и получить дополнительную скидку 120 тыс. Но кукиш с маслом мне, а не скидка. Так как водительское я получила уже давно мне сказали что я не попаду под эту программу, там обязательным условием является не большой стаж вождения. Ну и ладно взяла Кию, обещали что мне не надо будет оформлять каско,которое являлось обязательным условием для получения кредита, мне его подарят. Вообщем настолько задурили мне голову,так долго мурыжили, что я уже верила всему что мне говорят. И что я имею в итоге,- каждый месяц я плачу 25 000 рублей,так как процентная ставка составила аж 21 процент, страхование жизни и невозможность досрочного погашения. А страховку мне все таки пришлось покупать самой, иначе банк не давал одобрения. Автосалон обещал что позже мне ее оформят бесплатно, но что то я очень сомневаюсь в этом.
14.09.2020 в 17:21
В Элемент авто минимальный ассортимент машин! Я вообще не понимаю, как с таким выбором они до сих пор не закрылись. Даже самый захудавший автосалон не позволяет себе такой позорный выбор держать. В самом деле, тут даже нет ни единой тачки от более-менее нормальных производителей. Все какой-то дешман, который несколько лет не прослужит. Да еще и подержанные, которым давно на свалку пора. Короче, это какая-то барахолка, а не салон. Потрепанные машины, за руль которых банально опасно садиться! Вот и все, что вам может предложить этот дилер. А еще называют себя профессиональным салоном с огромным спектром услуг и массой приятных бонусов. Придумали же…Вот только соответствовать не могут, для этого силы и деньги нужны! А моих денег вам точно не видать, пока не научитесь нормально работать.
13.09.2020 в 14:10
Обратился к Элемент авто для того что бы поменять свою машину на новый Хендай Элантра, но ушел ни с чем. Хотя я был впечатлен как у них все ловко продуманно. На сайте заполнил заявку, мне перезвонили и тут же дали предварительную оценку. Мне все понравилось и я решил поехать в автосалон. Пока собирался мне постоянно названивал их сотрудник, спрашивал когда я уже наконец то приеду. Доходило до смешного, могли и 3 раза за день позвонить. И вот я уже на месте, отдал свою машину на диагностику, мне пообещали что полная оценка будет готова через 30 минут, на деле же все длилось гораздо дольше, часа 2 наверное. Я за это время успел и новую машину выбрать и кофе попить. Наконец то вышел сотрудник и озвучил мне сумму за которую они возьмут авто. Она была ровно в половину ниже обещанной. Дурака что ли нашли? Психанул, что только зря к ним прокатался просто так, забрал свой автомобиль и поехал продавать его самостоятельно.
13.09.2020 в 11:18
А умные, конечно. Думают, что к ним одни дураки приходят, которые не в курсе, как сейчас мошенники работают. Тут уже, в принципе, все об этом автосалоне сказано. Работают там профессиональные разводилы, конечно, в этом менеджерам не отказать. Но вся беда в том, что человек, имеющий глаза и хотя бы немного работающий мозг, сразу поймет, что его хотят кинуть. Это видно и по договору, и по кредитной заявке, и в разговоре с работником Элемент авто прослеживается. Если вы пострадали от них и расстались с деньгами, то вас я, кроме как идиотом, назвать больше никак не могу. Тут я первых минут ясно, на что Элемент авто делает свой доход. Процентные платежи, которые вносятся перед тем, как вам покажут тачку – вот это и является их прибылью. Если будете продолжать нести им деньги, то отзывов с соплями про этот автосалон в интернете будет появляться все больше.
11.09.2020 в 21:06
Да, связываясь с данной организацией, будьте готовы к неприятным сюрпризам. Элемент авто явно держится на идиотах из глубинки, которые не знают, на какие моменты сразу обратить внимание. Машина при осмотре оказалась битой, я сомневаюсь, что она, вообще, смогла бы хотя бы тысячу километров без поломок пройти. Но менеджер упорно называл ее новой и практически не езженной. Но я четко видел, что краска в некоторых местах на корпусе совсем свежая. Значит, авто точно не новое и побывало в приключениях. Относительно ценников, здесь они просто космические. Не понимаю, как автосалон не в состоянии посмотреть, какие деньги просят за машины официалы, и сделать ценники ниже. Ну, не будут нормальные люди покупать у вас тачки на таких условиях, не будут. Но, походу, там ваще всем насрать на продажи, раз такое отношение к своей работе.
09.09.2020 в 14:36
Уже не первый раз попадаю, и вот в Элемент авто и снова меня пытались развести. Что за дебилы работают там, если после моих слов, что я знаю обо всех их мошеннических схемах, все равно начинают меня разводить. Хотелось взять машину для жены, остановили свой выбор на Лифан Солано 2. Менеджер тут же притащил мне договор купли продажи. Я говорю, постой, не так шустро, неси сначала все документы. Он принес, но среди них не оказалось ПТС. Спрашиваю, где он. Начал что то лепетать, типа в кабинете у директора, а тот уехал и ключи забрал с собой. Каким образом тогда вы собираетесь оформлять покупку- задал я вполне резонный вопрос. Его ответ меня просто убил, а мы вам вышел его потом, по почте, а сейчас дадим копию. Спасибо, я наслышан, как потом люди не могу месяцами забрать этот ПТС. Менеджер видя что я без этой бумаги ничего не буду оформлять, психанул и говорит, ну и валите тогда отсюда. Хороший сервис предлагает автосалон, не правда ли? Вполне достойны, чтобы люди кричали в отзывах, что это ЛОХОТРОН!
09.09.2020 в 08:07
Друзья, спешу всех предупредить что Элемент Авто не отличается порядочностью и честностью, поэтому будьте бдительны. если собираетесь в этот автосалон. У них мне пытались продать НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ с перекрашенными кузовными деталями. А если быть поточнее, то задний бампер и правое крыло было со следами полироли. Машину отдавали поздним вечером и освещение было тусклым, но у меня был с собой хороший фонарь и с его помощью я увидел что мне пытаются впарить. Спрашиваю у менеджера. что за развод, вы меня за лоха держите? Так он даже не извинился, говорит ну давайте вы подождете пару недель и мы вам другое авто пригоним. Зачем мне такой геморой. Я решил расторгнуть договор и вернуть свои деньги, а отзыв соазу решил написать, чтоб рассказать про этих мошенников!
07.09.2020 в 18:45
Были правы мои коллеги, когда просили меня не вестись на первое попавшееся предложение. А я, вывалив язык, ломанулась в автосалон, рекламу которого увидела первым. В Элемент авто было все в ярких красках расписано, что клиентам салона предлагается большое количество условий выгодных и акций приятных. В подарок комплекты зимней резины выдают, полный бак заправляют и сигнализацию лучшую устанавливают. В общем, чего там только мне не наобещали…А когда приехал в салон и начал разбираться, выяснилось, что сигналки только за дополнительную плату, комплекты резины уже закончились, а топливо заполняют только для определенных моделей авто. Короче, куда не плюнь, везде обман. И как люди с такими дилерами работают???
04.09.2020 в 00:03
Когда нибудь автосалон Элемент авто серьезно нарвется, ведь нельзя так нагло дурить людей. Ведь некоторые могут и отомстить. Я простая одинокая девушка, приехала к ним из другого города, чтобы купить себе Датсун. У нас в нет особого выбора, а тут и все цвета на выбор и комплектации различные. К тому же мне обещали оплатить дорогу и на выбор подарок или комплект зимних шин или мультимедиа систему. На самом деле все это было враньем. Выбор как таковой отсутствовал, авто было либо белого либо серебристого цвета. Комплектация была в наличии только люксовая. Зато сдирать по полной денег ни за что они умеют мастерски. Я выбрала в подарок колеса, так с меня взяли за шиномонтаж 10 000 рублей, также попросили оплатить антигравийную подготовку, которую я не заказывала, и консультацию менеджера — 7 000 рублей. Вообщем переплатила 50 000 рублей. А колеса мне подарили самые дешманские, на которых и ездить то опасно. За дорогу сказали пришлют деньги попозже, но я уже и не надеюсь. Вообщем считаю что зря я поехала в этот автосалон на Заводское шоссе 7 и отзывы я про них поддерживаю — лохотрон!
01.09.2020 в 10:08
Элемент Авто я бы поставила один сплошной минус. Нет ни единого положительного момента в моеи истории покупки здесь Рено Сандеро. Вначале обманули по поводу цены, сказали что его стоимость 494 000 рублей, а когда принесли документы оказалось что той комплектации уже нет. Пришлось брать улучшенную с коробкой автомат. И главное все это молча, только когда прочитала договор, поняла что придется выложить на 200 тысяч рублей больше. Потом не дали подарки которые обещали, сказали что закончились и отдадут мне их отдадут позже. Но что то слабо в это верится. И в завершение содрали 20 тысяч за предпродажную подготовку автомобиля. А я то думала что она уже должна быть включена в итоговую цену. Один лохотрон там, жалею что пришла в этот автосалон, потому что смотрела потом цену у официального дилера и поняла что переплатила 50 000 рублей.Для меня это существенная разница.
27.08.2020 в 13:46
Никогда не верьте обещаниям Элемент авто авто о низких ценах. Этот автосалон очень ненадежный, и можете даже прочитать отзывы, скольких людей они обманули. Занимаются натуральный лохотроном. С помощью скидок завлекают клиентов приехать к ним, а потом разводят как малолеток. Типа извините, но Рено Логан за 424 900 уже продали, но есть такой же только комплектацией получше ну и разумеется подороже аж на 300 000 рублей. И я блин ехал за 250 км чтобы это услышать. Да за такую цену я у себя в городе могу пойти к официалам и купить все что надо, и без обмана. Когда я сказал эти слова менеджеру, то меня поразил его ответ. Он говорит- Ну и вали, в свой мухосранс, х*ли ты мне мозг выносишь. Это называется, обнаглели ребята!!!
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Если у вас есть вопросы или пожелания: oavtosalonov@yandex.ru
Портал с правдивыми историями о разводах и обмане, которые происходят в автосалонах.
Читайте честные отзывы, чтобы не стать очередной жертвой мошенников!
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29.09.2020 в 08:09
Пришлось мне у них в Элемент авто побывать, впечатления, скажу я вам, те еще. Надеялся на человеческое отношение, по крайней мере, но автосалон к клиентам относится как кошельку с деньгами, который просто нужно побыстрее опустошить Еще не поняли толком, какой именно автомобиль меня интересует, но они уже стали требовать с меня предоплату . Я честно сказать немного опешил от такого резкого поворота, но и сразу сообразил, чем это может для меня закончится. Они меня буквально потащили к стойке, чтобы начать оформление. Говорю им, эй, ребята, дайте хоть сначала автомобиль посмотреть. Но они сказали, что это можно сделать и потом, чтобы я не переживал, и что с автомобилем все в полном порядке. Это попахивало явным разводом. Я подождал, пока эти навязчивые менеджеры дадут мне вставить хоть слово, и четко дал им понять, кто они есть на самом деле и что я о них думаю.Одно мне ясно, что больше я к ним не сунусь, чего бы они не обещали.
28.09.2020 в 00:12
Весь этот лохотрон в Элемент авто, стоил мне огромных нервов и денег. Купил здесь Фав Олей за наличный расчет, приехал в Самару из Башкирии, думал тут выбор получше. И в итоге ездил в автосалон аж 6 раз, то для того чтобы забрать свою машину,ведь мне не ее смогли отдать только через 2 дня после покупки, а вот птс в тот же день не дали,сказали вышлем через пару дней по почте, типа оформляют их. Конечно через обещанное время никто ничего не прислал, тогда я принялся досаждать им своими звонками, там слышал только обман, мол завтра или послезавтра вышлем, или мы уже отправили уточните на почте. Я как дурак шел узнавал, но никто там ничего не знал о моем письме. Тогда я решил снова ехать в Москву, из-за того что теперь я не мог до них дозвониться, все время было занято. Там меня снова стали кормить пустыми обещаниями. Мне ничего не оставалось как уехать с пустыми руками домой и опять ждать. На следующий раз,я уже ехал с целью пообщаться с директором,его не застал,но менеджер принеся мне массу извинений пообещал на этой неделе уладить этот вопрос. И когда ничего не получив и в этот раз я уже решил написать претензию и снова собственноручно ее отвезти. И только тогда они выполнили свои обещания и через 3 дня отдали наконец то мой документ. А недавно друг рассказывал, что этот адрес давно известен своим МОШЕННИЧЕСТВОМ и скотским отношением к людям!
27.09.2020 в 21:53
Обратившись в Элемент авто за автокредитом, я не подозревала что так серьезно попаду на бабки. Этот автосалон, самый настоящий серый дилер. Пообещали мне что на Датсун Он-До будет скидка 161 000 рублей, и процентная ставка составит 4,9 процента годовых. Но выдали мне просто обалдеть какой дорогой кредит. Аж под 35 процентов. Как потом, мне сказали это из-за отказа от дополнительной страховки. А скидка на машину чудесным образом испарилась и вместо обещанных 299 990 рублей, машина стала стоить 510 000 рублей. Самое главное во всей этой ситуации, то что договор я читала не было там таких условий, значит его подменили. А это уже статья, но вот как это доказать, ума не приложу.
26.09.2020 в 19:58
Хочу посоветовать, если вы собираетесь покупать машину, то тщательно выбирайте автосалон и ни в коем случае не ездите в Элемент авто. Потому что, там работают нехорошие люди, которым важны только ваши деньги. Ни имидж компании, ни ее солидность им не важны, им лишь бы получить с вас как можно больше бабла. Когда я не согласился поставить свою подпись на предварительном договоре, даже не видя приобретаемого автомобиля, со мной разговор был коротким. Вам что то не нравится? Можете быть свободны и не стоит тратить ни ваше, ни наше время. Разве такое обращение можно считать нормальным??? Чтобы обычный продавец ТАК говорил покупателю. Это нонсенс. И да, я даже был готов оставить им эту чертову предоплату, но увидев и прочитав предварительный договор, понял что ничем хорошим это не кончится. Он составлен явно не в пользу покупателя. Один только пункт о невозврате денежных средств в случае отказа от покупке не по вине автосалона, чего только стоит. Я высказал все что думаю по этому поводу, так этот Козел вызвал охрану. Вот так они и работают, обманывают покупателей, а тех кто не ведется на развод просто вышвыривают вон!
25.09.2020 в 12:02
У меня такое впечатление, что Элемент авто, не знают что сейчас 21 век и за такой явный обман, можно хорошо нарваться. Позвонив в автосалон заранее и услышав заветное приезжайте, машина стоит в зале и мы можете ее увидеть в любой момент, тут же помчал ее покупать. Но только приехав никакой Шкоды Рапид я не увидел. Прошу заметить, между моим звонком и приездом, прошел ровно час. А мне начали вешать лапшу на уши. что только что продали это авто. Но тогда бы должно было пустовать место, на котором стоял Рапид. Что то не умело они врут. Хорошо, послушаем что будет дальше, а дальше разводилово на покупку совершенно иной машины. Даже классом ниже. Подумал что ловить тут нечего, и отправился искать дальше.
22.09.2020 в 23:31
Всю историю рассказывать долго, да и о разводах, которые устраивает Элемент авто уже немало написано, со мной примерно так жже произошло, как и в других отзывых написано. Суть в том что когда добрался в автосалон, то понял, сразу что это лохотрон, цены просто космические! Нет никаких акций и скидок , вранье чистой воды. Но и менеджер не отпирался, говорит да , мы на сайте размещаем рекламную информацию.Хотите — езжайте дальше и ищите дешевле. И я уехал. Потому что тратить свое время дальше на них считаю просто глупо. А вот руководителям я очень настойчиво советую прочитать законы об обмане покупателей, им это все равно пригодится в прокуратуре, куда я отнес свое заявление и запись телефонного разговора с сотрудником, который дал мне заведомо ложную информацию.
22.09.2020 в 17:48
Самый худший автосалон, который я когда либо видел. В Элемент Авто, царит обман и наплевательское отношение к клиентам. Менеджеры, об устройстве автомобиля не знают ровным счетом-НИЧЕГО! Что бы я не спросил, в ответ получаю- Надо смотреть в компьютере. Интересно, они вообще не учились что ли? Зато разводить они умеют качественно, сразу видно какое они там мастерство оттачивают. Потом видя что я не собираюсь прямо сейчас покупать автомобиль, начали в открытую дерзить. Предлагать мне самостоятельно найти в интернете ответы на интересующие меня вопросы и перестать пудрить им мозги. Считаю такие слова и такое поведение крайне недопустимым! В итоге я ушел к более отзывчивым конкурентам и купил там машину стоимостью больше миллиона, а вы товарищи, продолжайте в том же духе, и скоро окажетесь банкротами!
19.09.2020 в 20:10
Акций в Элемент авто нет, подарков нет, скидок нет, автомобилей нормальных нет. Даже тупо ассортимента авто нет, хотя на сайте выставлена целая куча моделей от самых разных брендов. Не понимаю, как такая днищенская контора, как этот автосалон, вообще работает. Уважаемые пользователи, я вам настоятельно рекомендую огибать данную организацию 10ой, если не 20ой дорогой. Тут вам просто банально ничего не смогут предложить! Вы тупо потратите зря свое время, надеясь получить здесь хоть какой-то приз за доверие. Я уже из-за собственной наивности (поверил в сказки, что тут по акции хорошую скидку дадут) потратил личное время. Вы же, господа, не повторяйте моей ошибки! Надеюсь, что у нас народ почаще сейчас комменты читает, чем раньше. Искренняя надежда есть, что таких салонов, как этот со временем станет меньше. Не ведитесь на все, что вам говорят менеджеры, все это неправда!
18.09.2020 в 19:00
Посмотрел я на то, как они в Элемент авто свои договора оформляют, и стало мне дико. Какие-то несуразные бумажки, не имеющие никакой юридической силы! Должность и инициалы ответственного за продажу от салона прописываются от руки, хотя должны пропечатываться на ПК. Это же касается и адреса дилера, который тоже ПИШЕТСЯ ОТ РУКИ. Что это за бред такой? Я сразу заподозрил неладное, так как это свидетельствует о том, что и представитель салона на сделке может быстренько поменяться на другого, и адрес организации. Напомнило сразу мне МММ, но там люди наивные были, не кидали их перед этим. А тут уже вроде 21-ый век, на такое еще кто-то ведется, раз автосалон работает?
16.09.2020 в 15:00
Обманщикам, Элемент авто не место в Самаре!! Только позорят наш город. Я не так давно покупала там Киа Спортейдж. Хотя и обещали низкую цену, но так как я брала в кредит, то думала что не будет мне скидок. Так оно и вышло. Изначально планировала попасть под программу первый автомобиль,выбрать что то подешевле и получить дополнительную скидку 120 тыс. Но кукиш с маслом мне, а не скидка. Так как водительское я получила уже давно мне сказали что я не попаду под эту программу, там обязательным условием является не большой стаж вождения. Ну и ладно взяла Кию, обещали что мне не надо будет оформлять каско,которое являлось обязательным условием для получения кредита, мне его подарят. Вообщем настолько задурили мне голову,так долго мурыжили, что я уже верила всему что мне говорят. И что я имею в итоге,- каждый месяц я плачу 25 000 рублей,так как процентная ставка составила аж 21 процент, страхование жизни и невозможность досрочного погашения. А страховку мне все таки пришлось покупать самой, иначе банк не давал одобрения. Автосалон обещал что позже мне ее оформят бесплатно, но что то я очень сомневаюсь в этом.
14.09.2020 в 17:21
В Элемент авто минимальный ассортимент машин! Я вообще не понимаю, как с таким выбором они до сих пор не закрылись. Даже самый захудавший автосалон не позволяет себе такой позорный выбор держать. В самом деле, тут даже нет ни единой тачки от более-менее нормальных производителей. Все какой-то дешман, который несколько лет не прослужит. Да еще и подержанные, которым давно на свалку пора. Короче, это какая-то барахолка, а не салон. Потрепанные машины, за руль которых банально опасно садиться! Вот и все, что вам может предложить этот дилер. А еще называют себя профессиональным салоном с огромным спектром услуг и массой приятных бонусов. Придумали же…Вот только соответствовать не могут, для этого силы и деньги нужны! А моих денег вам точно не видать, пока не научитесь нормально работать.
13.09.2020 в 14:10
Обратился к Элемент авто для того что бы поменять свою машину на новый Хендай Элантра, но ушел ни с чем. Хотя я был впечатлен как у них все ловко продуманно. На сайте заполнил заявку, мне перезвонили и тут же дали предварительную оценку. Мне все понравилось и я решил поехать в автосалон. Пока собирался мне постоянно названивал их сотрудник, спрашивал когда я уже наконец то приеду. Доходило до смешного, могли и 3 раза за день позвонить. И вот я уже на месте, отдал свою машину на диагностику, мне пообещали что полная оценка будет готова через 30 минут, на деле же все длилось гораздо дольше, часа 2 наверное. Я за это время успел и новую машину выбрать и кофе попить. Наконец то вышел сотрудник и озвучил мне сумму за которую они возьмут авто. Она была ровно в половину ниже обещанной. Дурака что ли нашли? Психанул, что только зря к ним прокатался просто так, забрал свой автомобиль и поехал продавать его самостоятельно.
13.09.2020 в 11:18
А умные, конечно. Думают, что к ним одни дураки приходят, которые не в курсе, как сейчас мошенники работают. Тут уже, в принципе, все об этом автосалоне сказано. Работают там профессиональные разводилы, конечно, в этом менеджерам не отказать. Но вся беда в том, что человек, имеющий глаза и хотя бы немного работающий мозг, сразу поймет, что его хотят кинуть. Это видно и по договору, и по кредитной заявке, и в разговоре с работником Элемент авто прослеживается. Если вы пострадали от них и расстались с деньгами, то вас я, кроме как идиотом, назвать больше никак не могу. Тут я первых минут ясно, на что Элемент авто делает свой доход. Процентные платежи, которые вносятся перед тем, как вам покажут тачку – вот это и является их прибылью. Если будете продолжать нести им деньги, то отзывов с соплями про этот автосалон в интернете будет появляться все больше.
11.09.2020 в 21:06
Да, связываясь с данной организацией, будьте готовы к неприятным сюрпризам. Элемент авто явно держится на идиотах из глубинки, которые не знают, на какие моменты сразу обратить внимание. Машина при осмотре оказалась битой, я сомневаюсь, что она, вообще, смогла бы хотя бы тысячу километров без поломок пройти. Но менеджер упорно называл ее новой и практически не езженной. Но я четко видел, что краска в некоторых местах на корпусе совсем свежая. Значит, авто точно не новое и побывало в приключениях. Относительно ценников, здесь они просто космические. Не понимаю, как автосалон не в состоянии посмотреть, какие деньги просят за машины официалы, и сделать ценники ниже. Ну, не будут нормальные люди покупать у вас тачки на таких условиях, не будут. Но, походу, там ваще всем насрать на продажи, раз такое отношение к своей работе.
09.09.2020 в 14:36
Уже не первый раз попадаю, и вот в Элемент авто и снова меня пытались развести. Что за дебилы работают там, если после моих слов, что я знаю обо всех их мошеннических схемах, все равно начинают меня разводить. Хотелось взять машину для жены, остановили свой выбор на Лифан Солано 2. Менеджер тут же притащил мне договор купли продажи. Я говорю, постой, не так шустро, неси сначала все документы. Он принес, но среди них не оказалось ПТС. Спрашиваю, где он. Начал что то лепетать, типа в кабинете у директора, а тот уехал и ключи забрал с собой. Каким образом тогда вы собираетесь оформлять покупку- задал я вполне резонный вопрос. Его ответ меня просто убил, а мы вам вышел его потом, по почте, а сейчас дадим копию. Спасибо, я наслышан, как потом люди не могу месяцами забрать этот ПТС. Менеджер видя что я без этой бумаги ничего не буду оформлять, психанул и говорит, ну и валите тогда отсюда. Хороший сервис предлагает автосалон, не правда ли? Вполне достойны, чтобы люди кричали в отзывах, что это ЛОХОТРОН!
09.09.2020 в 08:07
Друзья, спешу всех предупредить что Элемент Авто не отличается порядочностью и честностью, поэтому будьте бдительны. если собираетесь в этот автосалон. У них мне пытались продать НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ с перекрашенными кузовными деталями. А если быть поточнее, то задний бампер и правое крыло было со следами полироли. Машину отдавали поздним вечером и освещение было тусклым, но у меня был с собой хороший фонарь и с его помощью я увидел что мне пытаются впарить. Спрашиваю у менеджера. что за развод, вы меня за лоха держите? Так он даже не извинился, говорит ну давайте вы подождете пару недель и мы вам другое авто пригоним. Зачем мне такой геморой. Я решил расторгнуть договор и вернуть свои деньги, а отзыв соазу решил написать, чтоб рассказать про этих мошенников!
07.09.2020 в 18:45
Были правы мои коллеги, когда просили меня не вестись на первое попавшееся предложение. А я, вывалив язык, ломанулась в автосалон, рекламу которого увидела первым. В Элемент авто было все в ярких красках расписано, что клиентам салона предлагается большое количество условий выгодных и акций приятных. В подарок комплекты зимней резины выдают, полный бак заправляют и сигнализацию лучшую устанавливают. В общем, чего там только мне не наобещали…А когда приехал в салон и начал разбираться, выяснилось, что сигналки только за дополнительную плату, комплекты резины уже закончились, а топливо заполняют только для определенных моделей авто. Короче, куда не плюнь, везде обман. И как люди с такими дилерами работают???
04.09.2020 в 00:03
Когда нибудь автосалон Элемент авто серьезно нарвется, ведь нельзя так нагло дурить людей. Ведь некоторые могут и отомстить. Я простая одинокая девушка, приехала к ним из другого города, чтобы купить себе Датсун. У нас в нет особого выбора, а тут и все цвета на выбор и комплектации различные. К тому же мне обещали оплатить дорогу и на выбор подарок или комплект зимних шин или мультимедиа систему. На самом деле все это было враньем. Выбор как таковой отсутствовал, авто было либо белого либо серебристого цвета. Комплектация была в наличии только люксовая. Зато сдирать по полной денег ни за что они умеют мастерски. Я выбрала в подарок колеса, так с меня взяли за шиномонтаж 10 000 рублей, также попросили оплатить антигравийную подготовку, которую я не заказывала, и консультацию менеджера — 7 000 рублей. Вообщем переплатила 50 000 рублей. А колеса мне подарили самые дешманские, на которых и ездить то опасно. За дорогу сказали пришлют деньги попозже, но я уже и не надеюсь. Вообщем считаю что зря я поехала в этот автосалон на Заводское шоссе 7 и отзывы я про них поддерживаю — лохотрон!
01.09.2020 в 10:08
Элемент Авто я бы поставила один сплошной минус. Нет ни единого положительного момента в моеи истории покупки здесь Рено Сандеро. Вначале обманули по поводу цены, сказали что его стоимость 494 000 рублей, а когда принесли документы оказалось что той комплектации уже нет. Пришлось брать улучшенную с коробкой автомат. И главное все это молча, только когда прочитала договор, поняла что придется выложить на 200 тысяч рублей больше. Потом не дали подарки которые обещали, сказали что закончились и отдадут мне их отдадут позже. Но что то слабо в это верится. И в завершение содрали 20 тысяч за предпродажную подготовку автомобиля. А я то думала что она уже должна быть включена в итоговую цену. Один лохотрон там, жалею что пришла в этот автосалон, потому что смотрела потом цену у официального дилера и поняла что переплатила 50 000 рублей.Для меня это существенная разница.
27.08.2020 в 13:46
Никогда не верьте обещаниям Элемент авто авто о низких ценах. Этот автосалон очень ненадежный, и можете даже прочитать отзывы, скольких людей они обманули. Занимаются натуральный лохотроном. С помощью скидок завлекают клиентов приехать к ним, а потом разводят как малолеток. Типа извините, но Рено Логан за 424 900 уже продали, но есть такой же только комплектацией получше ну и разумеется подороже аж на 300 000 рублей. И я блин ехал за 250 км чтобы это услышать. Да за такую цену я у себя в городе могу пойти к официалам и купить все что надо, и без обмана. Когда я сказал эти слова менеджеру, то меня поразил его ответ. Он говорит- Ну и вали, в свой мухосранс, х*ли ты мне мозг выносишь. Это называется, обнаглели ребята!!!