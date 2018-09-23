Адрес: г. Сургут, ул. Саянская 46/1
Телефон: 8 (800) 505-71-55
Сайт: https://ac-yugra.ru/
19.11.2021 в 15:02
Поделюсь с вами своим печальным опытом как я лоханулся и приобрел автомобиль в этом Югра. Думаю что мой отзыв поможет тем кто еще находится в выборе дилерского центра. Долго выбирал автосалон, где бы можно купить Ниссан Альмеру и сразу же забрать, не мог я ждать неделю, а то и две, как многие предлагали. И вот в интернете попался на глаза их сайт, сперва заинтересовали цены и я позвонил, услышав что Альмеру получу в день заключения договора, не стал долго думать, а сразу же на следующий день, поехал. Там меня встретил и проконсультировал один из сотрудников. Мне даже посчастливилось увидеть этот автомобиль, и потом я подписал договор. Он был предварительным, но я не увидел в этом никакого подвоха. Заплатил полную сумму, после чего меня попросили немного подождать, сказав что авто проходит предпродажную подготовку. И вот все готово, меня пригласили подписать дополнительные документы и я узнаю, что должен им еще 320 тысяч рублей. Оказалось я только предоплату отдал. Я хотел расторгнуть договор, да только ни чего не вышло. деньги не возвращают. Пришлось занимать у друзей, что бы отдать этим проклятым уродам!
16.11.2021 в 15:19
Мне не суждено понять принцип работы АЦ Югра всё там настолько мутно, что даже вникать особо желания нет. Одно ясно наверняка, такими темпами автосалон скоро закроется, что и к лучшему, хоть желающие купить машину свое время зря тратить не будут. Короче если вкратце, зовут посетителей на небывалые скидки и широчайший ассортимент. Сразу все кажется очень и очень заманчивым, досадно, что думать начинаешь и соображать начинаешь уже после. 35 автомобильных марок, всех комплектаций и всех цветов, и что самое интересное, все машины имеются в наличии и представлены покупателям на площадке. Это ж какое помещение надо иметь, чтобы уместить сие многообразие в одном месте??? Я уверен, большая половина потенциальных посетителей не задумывается об этом сразу, потому что скидки обещают бомбические, ну и конечно же подарки, без них то куда. Результат соответственно печальный, на площадке стоят несколько подержанных машин, реально несколько, буквально 12-15, потому что больше поставить некуда, а слишком общительный менеджер бегает вокруг клиента с каталогом и обещает доставить абсолютно любой авто с какого-то склада. Это уже само по себе странно, но еще больше добивает то, что прежде надо внести предоплату, и не ерунду какую-нибудь, а 50% от заявленной стоимости. Потрачено несколько часов в пустую, вот что жаль больше всего. А дешевым разводилам скорейшего разорения.
08.11.2021 в 12:46
Приглянулся мне сайт Ац Югра выгодными условиями по кредиту, я как раз размышлял на тот момент, где лучше авто в кредит взять, а тут под 2% всем раздают и подарки еще хорошие дарят. Я конечно не мальчик, чтоб в сказки верить, просто надеялся на нормальные условия. Узнавал по телефону подробности, от 2% вполне реально, если по госпрограмме проходишь, а так можно под 9-12%, вот такой вариант мне как раз подходил. Выбрал машину за 589000, предварительно кредит одобрили, ежемесячный платеж рассчитали, обещали быстро оформить, поехал в автосалон довольный, что недорого машину возьму, кредит не будет в тягость. Потом мне кредитный менеджер радостно заявляет, что мне одобрен кредит в 1000000 рублей. Не, это конечно отлично, только зачем мне лям, если машина в два раза дешевле? Ну как, говорит, вы же можете выбрать другую и страховки надо обязательно купить. Чё то чую я мутит он, ну ка, говорю, дайте ка мне договор почитать. Мялся-мялся, потом все-таки дал, смотрю, а там под 28%. Да твою мать! Че дурака то из меня делать? Какой на@уй лям под 28%?!? Себе такие “выгодные” кредиты берите, а меня нечего разводить! Ребята, не вздумайте к ним соваться, пустая трата времени.
27.10.2021 в 18:23
Всей сути вы не узнаете, пока договор не подпишите. Поэтому смотреть сайт, читать там высосанные из пальца положительные отзывы от якобы клиентов, слушать сказки якобы менеджера по телефону и всему этому верить не рекомендую. Даже по приезду в автосалон вам будет казаться, что все идет как надо, как и было обещано, но к сожалению это всего лишь иллюзия, умело созданная мошенниками. Вас до последнего будут держать в неведении, скрывать суровую правду, скажу больше, вы даже в договоре ее не рассмотрите. Все выяснится уже тогда, когда поздно будет заднюю включать. Машина стопроцентно вырастет в цене и значительно, и вы разумеется передумаете ее покупать и станете отказываться от сделки. А вот тут как раз и очередной сюрприз не из приятных, мошенники заранее предусмотрели этот ход и внесли в договор на первый взгляд безобидный пункт, в котором речь ведется о неустойке в случае отказа от покупки. Всё, считайте вы в ловушке, согласитесь покупать, ваши деньги, значительная переплата, отойдут мошенникам, откажетесь от покупки, то же самое, ваши деньги все равно отойдут мошенникам, только в последнем случае вы еще и без машины останетесь. Я все-таки решил доплатить, как бы мне не хотелось, после чего АЦ Югра никому посещать не рекомендую.
21.10.2021 в 10:14
Какие же твари работают в этом АЦ Югра. Оценивают возможность покупателя по его внешнему виду. Да я не ношу брендовую одежду и что же теперь, не могу позволить себе покупку нового автомобиля? Да это тупые предрасудки!!! Может я побогаче всех их вместе взятых!!! Прям разозлили они меня очень сильно. В автосалон я обратился чтобы подобрать какую нибудь небольшую машину для любимой супруги, и так как это ее первое авто, собирался брать на первое время что нибудь бюджетное. И да, был я в рабочей одежде, так как в моем автосервисе делают ремонт и я хотел лично в этом участвовать. Так при моем появлении ни один из менеджеров даже не собирался предложить свою помощь, как сидели все уткнув носы в мониторы компьютера, так и продолжали сидеть. На просьбу помочь мне с выбором, меня можно сказали ткнули лицом в грязь. Один из продаванов, который даже не назвал своего имени, лениво спросил что именно я хочу и услышав что либо Солярис, либо Поло, ответил это дорогой автомобиль, может лучше мне съездить на авторынок и выбрать себе там машину. Я обалдел от такой наглости и сказав что не ему решать где и что мне покупать, просто развернулся и ушел. Скандала не хотелось, а то бы я ему устроил.
12.10.2021 в 20:51
Не автосалон, а шарашкина контора, только и могут в АЦ Югра, что на деньги народ разводить. Не советую их никому, и сам никогда больше не сунусь. Зато какой сайт, полно машин, цены снижены, акции, скидки, подарки и т.п. Отзывы все как один положительные. (этим писателям бы да по рукам) на телефон тоже вроде адекватный человек отвечал, гарантировал машину, стоимость уточнял, все подтвердил. Приехал, машины нет. Куда делась? Продали. Правда сказали, что на складе есть точно такая же и привезти ее могут довольно быстро, но вот незадача, мне надо внести 50% и оплатить транспортировку. Какие гарантии, что машина действительно есть, что она действительно такая как мне нужно и что меня не разводят. Честно смотрят в глаза, улыбаются и просят поверить на слово. Цирк какой-то с клоунами. Щас я отвалю им пол ляма, поверив на слово, а потом что, потом ищи свищи куда мои деньги запропастились, или покупай какую-нибудь б/ушку с непонятным прошлым и паши бесконечно на ее ремонт. Нет уж, увольте, мне такой выгоды не надо, уж лучше поеду я к официалам и куплю у них машину, пускай дороже, чем хотелось бы, но без лишней головной боли. А это просто лохотронщики, стараются выманить деньги, а дальше как пойдет.
28.09.2021 в 15:23
Надеюсь мой отзыв поможет доверчивым покупателям и убережет от того развода с которым мне пришлось столкнуться придя в АЦ Югра. Сюда я приехала из соседней области, и что бы не проездить просто так, заранее позвонила в автосалон и попросила чтобы для меня зарезервировали Ладу Х-рей, а также подготовили все необходимые документы для этой сделки. И вот я приезжаю, а ни зарезервированного автомобиля, ни документов на него не вижу. Продавец с наглой ухмылкой, сообщает мне, что я разговаривала с человеком из кол центра и он просто не передал им все о чем мы договаривались. Благо хоть нужные модели были в наличии, только вот стояли на складе и осмотреть машину до покупки, не представлялось возможным. И тут я совершила огромную глупость. Подписала предварительный договор и перевела по нему деньги. А позже выяснилось что в этот же день отдать Ладу мне не смогут, нужно время для предварительной подготовки. Куда деваться, переночевала в гостинице и утром поехала за автомобилем. И вот тут меня ждет лохотрон, иначе я назвать это не могу. Итоговая стоимость Лады была на 195 000 рублей выше чем написано на их сайте. А те деньги что я заплатила назад мне не вернут. Вынуждена была брать автокредит чтобы выкупить Х-рей. Ужаснейший развод!!!
11.09.2021 в 18:26
Сейчас читала отзывы об этом АЦ Югра на их официальном сайте, и честно говоря обплевалась. “Спасибо, остались очень довольны покупкой, сервис на высшем уровне…” и все в таком духе, ни одного не довольного клиента. Я бы может и не обратила на них никакого внимания, если бы не тот факт, что не далее как вчера, меня в этом самом автосалоне жестоко кинули на 100 тысяч. Покупала у них автомобиль, все было хорошо, встретили показали рассказали, автомобиль в отличном состоянии, стоимость с ценника менеджер подтвердил. Далее договор, оплата, все дела, как и должно быть. Но потом мне менеджер говорит, что я внесла только предоплату, а до полной стоимости автомобиля мне еще необходимо доплатить 270 тысяч. То есть автомобиль стоит почти миллион рублей, а я об этом узнала только после подписания договора и его полной, как я думала, оплаты. Ну естественно шок, возмущение и отказ от покупки. А когда я подписала отказ, то узнала что с меня причитается неустойка, 10% от полной стоимости автомобиля, а это почти 100 тысяч. За что, спрашивается с меня они взяли такие деньги??? Они же сами меня обманывали до самого конца.Почему бы не предупредить об этом перед началом сделки? И зачем вообще у них висят ценники? Это грубое нарушение прав потребителей, как я считаю. Я обращусь с этим вопросом в прокуратуру, надеюсь автосалон ответит за все
04.09.2021 в 16:00
Живу недалеко, поэтому к ним в АЦ Югра заехал, а так бы может и пронесло. В общем заскочил к ним возвращаясь домой после работы, ездил мимо каждый день и ничего, а это занесло. Выбор относительный, а вот цены понравились. Заинтересовался Шкодой Рапид, спросил манагера, насколько реальна указанная на ценнике стоимость, сказал что стопроцентно реальна. По моим примерным подсчетам рапид у них стоил где-то на сотку дешевле, чем его средняя рыночная стоимость. Ну разве не заманчиво? Тем более когда тебе пообещали стопроцентную гарантию цены. Было решено брать, но так как вечером уже бы не успели провести сделку, перенесли на утро, но задаток с меня взяли. Сам в принципе отдал, чего уж там, мог и отказаться, но..
Утром короче заезжаю, а цена уже другая, уже дороже на 200 штук. Ну ё-моё! Как так-то? Оказывается вчера акция была, а сегодня нет. Где вчерашний манагер? Почему не предупредил? Манагер в отпуск ушел, а задаток мой ему по ходу в качестве премии выдали. Ну уроды, что тут скажешь. Конечно и я лоханулся, но автосалон все равно уроды.
25.08.2021 в 20:22
Я недавно купил у них в Югра новую Тойоту RAV4, вообще никаких претензий по началу не возникло, радовался покупке как ребенок. Менеджера благодарил, за помощь в выборе, он мне посоветовал брать именно этот автомобиль, мне все понравилось, вот прям от души. А живу я за 400 км от города, ну и вот, пока домой ехал, появились проблемы с рулевой, думал до дому не дотяну, ну слава Богу доехал нормально, правда с горем пополам. Звонил в автосалон по дороге, хотел сообщить менеджеру о возникшей проблеме, но абонент был не абонент, может связи по дороге не было, может еще что. Попытался позвонить еще уже из дома, но опять никак не мог дозвониться. Утром завел машину, проехал немного и ощутил проблемы с коробкой передач, это уже вообще не радовало. Стал набирать номер менеджера снова, ответ тот же, недоступен. На сайте автоцентра нашел телефон горячей линии, полдня задолбался, никак не мог дождаться ответа, только заунывную музыку слушал и автоответчик. После обеда, о чудо, мне наконец ответили, выслушали мою претензию, но ответ меня убил, я не могу рассчитывать на бесплатный ремонт. Мне надо пригнать автомобиль к ним и потом они уже решат, что с ним делать, денег обратно мне не вернут, может быть обменяют на другой автомобиль. Это, я считаю, издевательство, подсунули мне авто с проблемами а теперь мне их и решать.
12.08.2021 в 00:16
Если не хотите нажить себе проблем, то в этот автосалон ни ногой! Там “ложь, пи*дёжь и провокация”! Для этих людей слово репутация ничего не значит. Плевать они хотели на мнение окружающих. Их основной задачей является выдоить по максимуму несчастного клиента, который попался на их обман. А обещанные низкие цены, скидки, подарки в Ац Югра — это просто рекламный ход. А кто ж не хочет урвать машину за пол цены, да ещё и подарки получить? Поэтому благодаря нескончаемому потоку таких вот, желающих сэкономить, процветает этот “бизнес” построенный на обмане клиентов. И я тому не исключение. Меня тоже привлекла низкая цена. Когда начали оформлять документы, менеджер сказал, что нужно внести предоплату. Меня это не смутило, потому что машина вот она, рядом стоит, покупать я её всё равно буду. Когда стала читать договор купли-продажи, увидела совсем другую сумму. Окончательная стоимость выросла на 219 тысяч. Оказалось, что без дополнительного оборудования и страховки этот автомобиль не продаётся. Почему-то я это услышала только перед подписанием основного договора. Услышь я это раньше, никакую предоплату бы я вносить не стала. А её как выяснилось, они не возвращают. Пришлось доплатить, так как дарить салону 350 тысяч я не планировала. Теперь у меня есть машина напичканная китайским дерьмом, а меня уверяли что это качественное доп.оборудование, которое стоит тех денег. Просто наглый обман.
11.07.2021 в 13:46
Люди! Кто знает как бороться с этими мошенниками? Помогите и отзовитесь если кому-то удалось вернуть свои деньги обратно! 20 мая мы побывали вместе с мужем в АЦ Югра, приехали за новой машиной Хендай Крета. Обещали что она стоит 890 000. Половину мы внесли за нее сразу наличными, а остальное решили взять к кредит. По телефону нам сказали что никаких проблем обычно с одобрением не бывает, но здесь выяснилось совсем другое: нам пришет отказ от всех банков, только один согласился работать, но под 19% годовых!Это в три раза больше чем мы рассчитывали. Муж стал отказываться вообще от такой покупки, но его припугнули тем что он будет платить штраф и автосалону и банку. Деваться было некуда, мы тем более не местные и в Сургуте никого не знаем, куда бы можно было обратиться за помощью. Подписали договор, а потом еще увидели что нам посчитали и страховку самую дорогую и какое-то дополнительное оборудование которое мы точно у них не просили! Цена получилась 1 765 000! И посчитайте еще какие огромные проценты нам будут набегать каждый месяц. Районная полиция нам отказала в просьбе завести расследование на автосалон , говорят что мало доказательств. Как быть? Кто знает? Пишу отзыв в надежде на помощь!
05.07.2021 в 12:53
Да дураку понятно, что Ац Югра развод! Нечего там делать! Выгодные условия по автокредитованию это чистая замануха! Ничего выгодного в приобретении в кредит не может быть в принципе. Но все ведутся на заманчивые предложения, типа скидки на авто при покупке в кредит, страховки в подарок, ну и безусловно низкой процентной ставки. Мне пообещали 3,5%, я не поверил в это, потому как это нереально. Но меня всячески пытались переубедить и таки переубедили, я приехал. Но пробыв в кредитном отделе больше часа я осознал всю ясность обрисованной мне картины, всё это походило на развод. Бредовые обещания рефинансирования кредита через три месяца меня никак не впечатлили, больше чем уверен, через эти три месяца лучше не станет. Если клиент подписывает согласие на изменение условий договор, не прописанных на какие именно, то велика вероятность того, что изменятся они не в лучшую для него сторону. Под 21% меня склоняли и убеждали, что это к лучшему. После них 2 дня на новопассите сидел. Десятой дорогой их автосалон обходить советую.
02.07.2021 в 21:11
Процентной ставки ниже 20 вам в АЦ Югра не видать! Запомните, как бы вам этого не хотелось и как бы вам этого не обещали. Ниже не будет, а вот выше — запросто. Ехала к ним в автосалон уверенная в том, что кредит мне одобрен под нормальные 7%, что Киа Соул будет со скидкой 200 тысяч, что подарят мне при этом КАСКО и зимнюю резину. Не я сама это придумала, мне это обещал менеджер по телефону, все доходчиво объяснил и звонил мне несколько раз, уточнял, не передумала ли я. Но в кредитном отделе, непосредственно по приезду, где я провела более трех часов, уже была другая обстановка. Изначально мне дословно повторили предыдущую информацию, убедили в ее реальности, а потом уже стали такую пургу гнать, что я поняла их намерения. Жаль что не сразу, тогда время бы столько не потеряла и нервов. В общем весь бред заключается в том, что мне дали кредит под 24%, но при этом клятвенно обещали рефинансировать ставку до 7% через 3 месяца. Кто в это поверит? Они про меня забудут сразу же, как только получат подпись в договоре! Это кидалы, с которыми не надо связываться. Обматерила их и уехала, козлы вонючие, швырнуть хотели.
31.05.2021 в 20:14
Теперь я в любой автосалон буду приезжать сразу с юристом. После того, как я насмотрелась на, с позволения сказать, работу Ац Югра я с опаской буду ко всем относиться. Как говорится, обжегшись на молоке, на воду дуют. Я всего лишь приехала за покупкой Рено Дастера, нового, стоит заметить. Эту машину я увидела на официальном сайте Югра, мне понравилась стоимость, чего уж греха таить. Для уточнения информации я позвонила им и услышала утвердительный ответ менеджера по продажам Ивана, что да, действительно у них есть Рено Логан, скидка 12%, в подарок комплект зимних шин. Машину мне показали, я вижу что смотрится она хорошо, блестит, салон тоже в порядке, ок, заключаем договор. Взяли предоплату, а только потом я узнала, что Дастер оказывается 2018 года выпуска, есть пробег, но небольшой, потому что машина тестовая. А почему же тогда он стоит как новый? Обязательное доп оборудование как оказалось поставили. А если отказ от сделки, то неустойка. Я звоню знакомому юристу, он быстро приехал и урегулировал ситуацию. Предоплату мне вернули в полном объеме, но даже не извинились.
24.05.2021 в 15:21
читаю отзывы, понимаю что я не один пострадал от знакомства с ац югра! Ну что, почти как у всех, все началось с того что я нашел их сайт. Хороший выбор и цены конечно очень привлекают. Сразу ехать не стал конечно, по позвонил и узнал про машину. По телефону меня заверили, что авто в наличии, в полном порядке и точно за такую цену как написано. То есть надо ориентироваться именно на эту сумму, никаких переплат якобы не будет. Звучало все очень убедительно, так что я договорился с менеджером и отправился на Саянскую 46/1, где и находится автосалон.
Меня встретит тот самый сотрудник, но очень удивил двумя вещами: во- первых, машина на складе, а во вторых она уже забронирована другим человеком! конечно я опешил и стал возмущаться, что за нахрен, зачем я тогда сюда ехал?На что мне было отвечено, что проблема вполне решаема, я сейчас отдаю им энную сумму и они полностью забывают про того второго человека! Ахренеть! Я от такого просто обалдел! То есть они внаглую средь бела дня вымогают деньги! А если и есть тот второй покупатель, но они своих клиентов в грош не ценят! Крайне не рекомендую туда обращаться, голимый развод и кидалово!
13.05.2021 в 10:42
Ребята, этот ац югра конченые, с ними не стоит связываться. Я чуть не попал там по крупному. Советую вам тщательно проверять всеми возможными способами во-первых салоны, куда вы собираетесь ехать за машиной, и саму машину проверяйте не менее тщательно. Ориентироваться на отзывы про автосалонбесполезно и бессмысленно, вообще не понимаю что можно написать о них положительного и кто эти люди, что пишут такие отзывы. У меня в планах было приетение Киа Рио в кредит, нашел их сайт, все на уровне, решился обратиться к ним. Машина с пробегом, но состояние вроде как норм. Подали заявку на кредит, пришло положительное решение. Пока сидел ждал, надумал проверить авто по базе данных, просто в голову пришла такая идея от делать нечего. Три ДТП, ребята, ТРИ!!! Одно лобовое, так что там все поменяно и не пойми что поставлено. А мне хоть бы одна падла намекнула про это. Что там по процентам сказать не могу, потому что не знаю, так как наорал там на всех и уехал. Конченые, торгуют автохламом, цены просто нереальные для такого г**, да еще в кредит. Стороной надо обходить этих мразей, пока их еще не прикрыли.
23.04.2021 в 13:00
Решили мы с мужем поменять машину. Остановили свой выбор на Kia Sorento Prime.Сравнив цены в различных местах, решили съездить в АЦ Югра. Пообщавшись там с менеджером Игорем, пришли к выводу что прямо сейчас и будем оформлять покупку. Правда в наличии не было авто белого цвета и нам предложили привезти ее под заказ. Мы согласились,отдали деньги и стали ждать, когда пройдут 3 недели. Через обещанное время мы так и не получили свою покупку, и нам даже никто не позвонил не сказал когда ее ждать.А когда мы сами туда стали звонить, то стали говорить, завтра или послезавтра. В итоге прошло ровно месяц, до того момента когда привезли наш автомобиль, но мы оказались теперь еще должны заплатить 50 тыс, потому что пока машину сюда везли она выросла в цене. И на наши возражения, что мы и так отдали всю сумму сразу и не обязаны что либо доплачивать, нам ответили что в одностороннем порядке внесли изменения в договор и теперь не сможем забрать свое авто, пока не отдадим им эти гребанные 50 тыс. Так нам и пришлось им их выплатить, подарили бабки в автосалон!
06.04.2021 в 18:49
Покупал автомобиль с небольшим пробегом и в прекрасном состоянии (по словам менеджера Станислава, чтоб его…), а получилось, что купил раздолбанное, “бездонное” корыто, в которое сколько бабок не вложи, все равно мало, надо еще и еще. На вид автомобиль и правда выглядел неплохо, нед внешним видом потрудились хорошие специалисты. Но то что он весь прогнил изнутри, этого сразу и не разглядишь. После того, как я проехал на нем 250 км, понеслись серьезные проблемы. Забегая вперед, скажу, что автосалон, продавший мне этот “отличный” автомобиль, наотрез отказался решать создавшиеся по их вине проблемы, заявив, что ответственности на них за это не лежит, и также что вины их в этом нет. Ну так вот, сначала забарахлил движок, сервис, два дня ремонта, кругленькая сумму из кармана минус. Далее замена аккумулятора, еще минус. Потом полностью меняли коробку передач, а потом еще и еще и еще. Я так думаю, что это еще долго будет длиться, пока я не сдам на металлолом это раздолбанное в хлам корыто. Так что, уважаемые автолюбители, не хотите купить себе проблем, не покупайте автомобили в Ац Югра.
13.03.2021 в 15:00
Я хочу рассказать всем как меня обдурили мошенники в ац Югра Приехал за автомобилем в Сургут, так как у себя я не нашел Ниссан Кашкай белого цвета. А этот автосалон пообещал мне что я в тот же день его смогу забрать. Но, обманули. Этой модели вообще не было в наличии. Мне сказали что только вчера продали. Хотя я утром звонил и говорил что уже еду, в ответ услышал что меня ждут. Тут же при продавце набираю их номер и спрашиваю где моя забронированная машина??? ответа я не услышал, там просто бросили трубку. Менеджер стал уговаривать посмотреть другие автомобили, но зачем мне другие, если я уже приехал за конкретной маркой. Хотел написать жалобу в книге отзывов, но ее мне не дали, причем даже не объяснили почему, а потом и вовсе попросили покинуть помещение. Такого ужасного отношения я еще не видел.
19.12.2020 в 12:00
Таких наглых людей,как АЦ Югра, я еще не видел.
Данная организация рассчитана на лохов, которые верят, про халяву.
Я тоже чуть было не повелся, но вовремя сообразил, что к чему.
На авито увидел объявление о продаже новенькой Креты по интересной цене, аж на 400 тыс дешевле.А я как раз планировал поменять автомобиль. Ну и конечно же заинтересовался как такое может быть.Позвонил по указанному телефону, там мне ответили, что да такая машина действительно есть в наличии, а низкая цена обусловлена тем что автомобиль в единственном экземпляре и если я хочу, то они могут ее для меня забронировать. Конечно же хочу-ответил я, тем более это совершенно бесплатно.
На следующий день я отправился в Сургут, заметьте от меня это 300 км.
Приехал и сразу к менеджеру, говорю, тут для меня машину забронировали, можно ее посмотреть. Мне ответили, да конечно можно, провели и все показали. Уточнил про цену, все верно, цена такая же. Было принято решение покупать.
Мы пошли оформлять документы. Хорошо, что есть у меня такая привычка читать внимательно все страницы договора. И вот в очередной раз, она меня выручила.
Начинаю читать договор, перед тем как подписать и оплатить, а там мелким шрифтом указано, что 1250000 это цена без ндс, и я оплачиваю ее сразу, а машину могу забрать только когда выплачу остаток 400 тысяч. Вот тебе и скидка. Я сразу же швырнул им эти бумаги и сказал что я вроде не похож на дебила, такое подписывать, и вообще в суд на них подам за мошенничество. Так этого менеджера даже не смутили мои угрозы, видимо у них все куплено, раз так нагло проворачивают такие дела. Автосалон конечно не советую!
02.10.2020 в 17:48
А я вам скажу, с чего они прибыль делают. Заставляют людей вносить предоплату за автомобиль, который клиент заказывает через сайт. Менеджеры АЦ Югра обещают доставить практически любую модель за несколько дней. Но для этого нужно оплатить определенный процент от стоимости. При этом вам не дают никаких расписок, так что, в случае возникновения проблемы, вы даже предъявить ничего не сможете. Автосалон просто оставляет себе эти деньги, пусть и не большие, зато без обратных расходов. Вот и доход. С миру по нитке, как говорится. А люди все еще ведутся, сам видел, как там ругались одни и требовали вернуть им взнос первый. В полицию грозились обратиться, но работнику салона было просто похрен. Значит, не боятся ответственности. Мошенники, короче.
08.08.2020 в 19:20
АЦ Югра это нереальное кидалово! Суки! Приехал издалека, охренеть в какую даль за этими скидками, весь день пришлось убить. Да еще же и эпидемия, другой город, скопление людей, риск огромный. Но надо было срочно, а денег в обрез. Машину завести не сразу смогли даже, а к мне втюхать хотели. Даже с толкача не сразу завелась, когда дернуть решили Мне-то вообще нахрена такая, чтобы из ямы не вылазить? Зато по телефону заливали что идеальное состояние, пробег только 67 000,два хозяина до меня. Там по-любому на ней таксовали по жесткому, я вообще думаю что ее по утилизации к ним притащили, а они продают с накруткой как нормальный товар. Автосалон просто ХРЕНОВЫЙ, разочаровали настолько что второй день в себя прийти не могу! Эх, а какие были надежды!!!
24.07.2020 в 23:05
Даже если бы я хотел, не смог бы найти ничего, за что этот автосалон можно было бы назвать хорошим. Даже не хорошим, а просто нормальным – контора категорически ужасная. Тут плохо все, начиная от обслуживания и заканчивая ценниками на автомобили. У вас нет никакого повода обращаться к ним, так как ребята реально потерялись во времени и пространстве. Гляньте только на их ближайших конкурентов, у которых и ассортимент машин лучше, и цены ниже! Да и обслуживание на порядок лучше, чем здесь. В общем, мне после визита к ним остается сказать только одно – клиенту тут делать нечего. А вот АЦ Югра…Наверное я могу пожелать только удачи и другого руководства, так как это реально загонит контору в тихий мрак и ужас. С таким отношением к своему делу никаких бабок не хватит, чтобы пробиться на рынке.
23.07.2020 в 19:31
Посетила вчера вышеуказанный автосалон. Слов нет… Только эмоции… Причем не самые положительные. Я как умная ,перед поездкой им позвонила , сказала что сегодня буду, попросила подготовить забронированную заранее машину. Объяснила что еду с другого города и хотелось бы быстро все оформить и засветло уехать домой. Мне ответили что все будет сделано в лучшем виде и… ОБМАНУЛИ!!!! По приезду в АЦ Югра долго трепали нервы, то просили подождать менеджера который оформлял бронь на автомобиль, то уговаривали купить другое авто. Так же пытались навязать кредит. И видя что я ни на что не согласна заявили что нужная мне машина оказалась бракованной и они не могут мне ее продать. Я сразу же поняла что все они врут и ее вообще не было в наличии. Дабы убедиться в верности своих подозрений попросила показать хотя бы ПТС, что бы знать что они мне не врут. Ну естественно они этого сделать не смогли. Ну что ж. печальный опыт тоже нужен…
10.07.2020 в 16:24
Совершенно согласен со всеми ранее оставленными отзывами про автосалон Югра. Ездил к ним и лично убедился, что этот автосалон,явно не то место где можно без проблем купить новый автомобиль. Они только обещать мастера, а как доходит дело до главного, тут всплывает много интересного. Так о том что здесь с вас сдерут дилерскую комиссию, примерно 190 000 рублей, специально не говорят. Надеются что клиент не внимательно прочитает договор и не заметит этот пункт. По поводу кредита вообще могу написать целую историю, но буду краток и скажу только одно. НИКОГДА ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ЕГО ПОД 5%!!!!! Даже не надейтесь!!! И страховку жизни навяжут и Каско, так что переплата будет ого-го какая.
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19.11.2021 в 15:02
Поделюсь с вами своим печальным опытом как я лоханулся и приобрел автомобиль в этом Югра. Думаю что мой отзыв поможет тем кто еще находится в выборе дилерского центра. Долго выбирал автосалон, где бы можно купить Ниссан Альмеру и сразу же забрать, не мог я ждать неделю, а то и две, как многие предлагали. И вот в интернете попался на глаза их сайт, сперва заинтересовали цены и я позвонил, услышав что Альмеру получу в день заключения договора, не стал долго думать, а сразу же на следующий день, поехал. Там меня встретил и проконсультировал один из сотрудников. Мне даже посчастливилось увидеть этот автомобиль, и потом я подписал договор. Он был предварительным, но я не увидел в этом никакого подвоха. Заплатил полную сумму, после чего меня попросили немного подождать, сказав что авто проходит предпродажную подготовку. И вот все готово, меня пригласили подписать дополнительные документы и я узнаю, что должен им еще 320 тысяч рублей. Оказалось я только предоплату отдал. Я хотел расторгнуть договор, да только ни чего не вышло. деньги не возвращают. Пришлось занимать у друзей, что бы отдать этим проклятым уродам!
16.11.2021 в 15:19
Мне не суждено понять принцип работы АЦ Югра всё там настолько мутно, что даже вникать особо желания нет. Одно ясно наверняка, такими темпами автосалон скоро закроется, что и к лучшему, хоть желающие купить машину свое время зря тратить не будут. Короче если вкратце, зовут посетителей на небывалые скидки и широчайший ассортимент. Сразу все кажется очень и очень заманчивым, досадно, что думать начинаешь и соображать начинаешь уже после. 35 автомобильных марок, всех комплектаций и всех цветов, и что самое интересное, все машины имеются в наличии и представлены покупателям на площадке. Это ж какое помещение надо иметь, чтобы уместить сие многообразие в одном месте??? Я уверен, большая половина потенциальных посетителей не задумывается об этом сразу, потому что скидки обещают бомбические, ну и конечно же подарки, без них то куда. Результат соответственно печальный, на площадке стоят несколько подержанных машин, реально несколько, буквально 12-15, потому что больше поставить некуда, а слишком общительный менеджер бегает вокруг клиента с каталогом и обещает доставить абсолютно любой авто с какого-то склада. Это уже само по себе странно, но еще больше добивает то, что прежде надо внести предоплату, и не ерунду какую-нибудь, а 50% от заявленной стоимости. Потрачено несколько часов в пустую, вот что жаль больше всего. А дешевым разводилам скорейшего разорения.
08.11.2021 в 12:46
Приглянулся мне сайт Ац Югра выгодными условиями по кредиту, я как раз размышлял на тот момент, где лучше авто в кредит взять, а тут под 2% всем раздают и подарки еще хорошие дарят. Я конечно не мальчик, чтоб в сказки верить, просто надеялся на нормальные условия. Узнавал по телефону подробности, от 2% вполне реально, если по госпрограмме проходишь, а так можно под 9-12%, вот такой вариант мне как раз подходил. Выбрал машину за 589000, предварительно кредит одобрили, ежемесячный платеж рассчитали, обещали быстро оформить, поехал в автосалон довольный, что недорого машину возьму, кредит не будет в тягость. Потом мне кредитный менеджер радостно заявляет, что мне одобрен кредит в 1000000 рублей. Не, это конечно отлично, только зачем мне лям, если машина в два раза дешевле? Ну как, говорит, вы же можете выбрать другую и страховки надо обязательно купить. Чё то чую я мутит он, ну ка, говорю, дайте ка мне договор почитать. Мялся-мялся, потом все-таки дал, смотрю, а там под 28%. Да твою мать! Че дурака то из меня делать? Какой на@уй лям под 28%?!? Себе такие “выгодные” кредиты берите, а меня нечего разводить! Ребята, не вздумайте к ним соваться, пустая трата времени.
27.10.2021 в 18:23
Всей сути вы не узнаете, пока договор не подпишите. Поэтому смотреть сайт, читать там высосанные из пальца положительные отзывы от якобы клиентов, слушать сказки якобы менеджера по телефону и всему этому верить не рекомендую. Даже по приезду в автосалон вам будет казаться, что все идет как надо, как и было обещано, но к сожалению это всего лишь иллюзия, умело созданная мошенниками. Вас до последнего будут держать в неведении, скрывать суровую правду, скажу больше, вы даже в договоре ее не рассмотрите. Все выяснится уже тогда, когда поздно будет заднюю включать. Машина стопроцентно вырастет в цене и значительно, и вы разумеется передумаете ее покупать и станете отказываться от сделки. А вот тут как раз и очередной сюрприз не из приятных, мошенники заранее предусмотрели этот ход и внесли в договор на первый взгляд безобидный пункт, в котором речь ведется о неустойке в случае отказа от покупки. Всё, считайте вы в ловушке, согласитесь покупать, ваши деньги, значительная переплата, отойдут мошенникам, откажетесь от покупки, то же самое, ваши деньги все равно отойдут мошенникам, только в последнем случае вы еще и без машины останетесь. Я все-таки решил доплатить, как бы мне не хотелось, после чего АЦ Югра никому посещать не рекомендую.
21.10.2021 в 10:14
Какие же твари работают в этом АЦ Югра. Оценивают возможность покупателя по его внешнему виду. Да я не ношу брендовую одежду и что же теперь, не могу позволить себе покупку нового автомобиля? Да это тупые предрасудки!!! Может я побогаче всех их вместе взятых!!! Прям разозлили они меня очень сильно. В автосалон я обратился чтобы подобрать какую нибудь небольшую машину для любимой супруги, и так как это ее первое авто, собирался брать на первое время что нибудь бюджетное. И да, был я в рабочей одежде, так как в моем автосервисе делают ремонт и я хотел лично в этом участвовать. Так при моем появлении ни один из менеджеров даже не собирался предложить свою помощь, как сидели все уткнув носы в мониторы компьютера, так и продолжали сидеть. На просьбу помочь мне с выбором, меня можно сказали ткнули лицом в грязь. Один из продаванов, который даже не назвал своего имени, лениво спросил что именно я хочу и услышав что либо Солярис, либо Поло, ответил это дорогой автомобиль, может лучше мне съездить на авторынок и выбрать себе там машину. Я обалдел от такой наглости и сказав что не ему решать где и что мне покупать, просто развернулся и ушел. Скандала не хотелось, а то бы я ему устроил.
12.10.2021 в 20:51
Не автосалон, а шарашкина контора, только и могут в АЦ Югра, что на деньги народ разводить. Не советую их никому, и сам никогда больше не сунусь. Зато какой сайт, полно машин, цены снижены, акции, скидки, подарки и т.п. Отзывы все как один положительные. (этим писателям бы да по рукам) на телефон тоже вроде адекватный человек отвечал, гарантировал машину, стоимость уточнял, все подтвердил. Приехал, машины нет. Куда делась? Продали. Правда сказали, что на складе есть точно такая же и привезти ее могут довольно быстро, но вот незадача, мне надо внести 50% и оплатить транспортировку. Какие гарантии, что машина действительно есть, что она действительно такая как мне нужно и что меня не разводят. Честно смотрят в глаза, улыбаются и просят поверить на слово. Цирк какой-то с клоунами. Щас я отвалю им пол ляма, поверив на слово, а потом что, потом ищи свищи куда мои деньги запропастились, или покупай какую-нибудь б/ушку с непонятным прошлым и паши бесконечно на ее ремонт. Нет уж, увольте, мне такой выгоды не надо, уж лучше поеду я к официалам и куплю у них машину, пускай дороже, чем хотелось бы, но без лишней головной боли. А это просто лохотронщики, стараются выманить деньги, а дальше как пойдет.
28.09.2021 в 15:23
Надеюсь мой отзыв поможет доверчивым покупателям и убережет от того развода с которым мне пришлось столкнуться придя в АЦ Югра. Сюда я приехала из соседней области, и что бы не проездить просто так, заранее позвонила в автосалон и попросила чтобы для меня зарезервировали Ладу Х-рей, а также подготовили все необходимые документы для этой сделки. И вот я приезжаю, а ни зарезервированного автомобиля, ни документов на него не вижу. Продавец с наглой ухмылкой, сообщает мне, что я разговаривала с человеком из кол центра и он просто не передал им все о чем мы договаривались. Благо хоть нужные модели были в наличии, только вот стояли на складе и осмотреть машину до покупки, не представлялось возможным. И тут я совершила огромную глупость. Подписала предварительный договор и перевела по нему деньги. А позже выяснилось что в этот же день отдать Ладу мне не смогут, нужно время для предварительной подготовки. Куда деваться, переночевала в гостинице и утром поехала за автомобилем. И вот тут меня ждет лохотрон, иначе я назвать это не могу. Итоговая стоимость Лады была на 195 000 рублей выше чем написано на их сайте. А те деньги что я заплатила назад мне не вернут. Вынуждена была брать автокредит чтобы выкупить Х-рей. Ужаснейший развод!!!
11.09.2021 в 18:26
Сейчас читала отзывы об этом АЦ Югра на их официальном сайте, и честно говоря обплевалась. “Спасибо, остались очень довольны покупкой, сервис на высшем уровне…” и все в таком духе, ни одного не довольного клиента. Я бы может и не обратила на них никакого внимания, если бы не тот факт, что не далее как вчера, меня в этом самом автосалоне жестоко кинули на 100 тысяч. Покупала у них автомобиль, все было хорошо, встретили показали рассказали, автомобиль в отличном состоянии, стоимость с ценника менеджер подтвердил. Далее договор, оплата, все дела, как и должно быть. Но потом мне менеджер говорит, что я внесла только предоплату, а до полной стоимости автомобиля мне еще необходимо доплатить 270 тысяч. То есть автомобиль стоит почти миллион рублей, а я об этом узнала только после подписания договора и его полной, как я думала, оплаты. Ну естественно шок, возмущение и отказ от покупки. А когда я подписала отказ, то узнала что с меня причитается неустойка, 10% от полной стоимости автомобиля, а это почти 100 тысяч. За что, спрашивается с меня они взяли такие деньги??? Они же сами меня обманывали до самого конца.Почему бы не предупредить об этом перед началом сделки? И зачем вообще у них висят ценники? Это грубое нарушение прав потребителей, как я считаю. Я обращусь с этим вопросом в прокуратуру, надеюсь автосалон ответит за все
04.09.2021 в 16:00
Живу недалеко, поэтому к ним в АЦ Югра заехал, а так бы может и пронесло. В общем заскочил к ним возвращаясь домой после работы, ездил мимо каждый день и ничего, а это занесло. Выбор относительный, а вот цены понравились. Заинтересовался Шкодой Рапид, спросил манагера, насколько реальна указанная на ценнике стоимость, сказал что стопроцентно реальна. По моим примерным подсчетам рапид у них стоил где-то на сотку дешевле, чем его средняя рыночная стоимость. Ну разве не заманчиво? Тем более когда тебе пообещали стопроцентную гарантию цены. Было решено брать, но так как вечером уже бы не успели провести сделку, перенесли на утро, но задаток с меня взяли. Сам в принципе отдал, чего уж там, мог и отказаться, но..
Утром короче заезжаю, а цена уже другая, уже дороже на 200 штук. Ну ё-моё! Как так-то? Оказывается вчера акция была, а сегодня нет. Где вчерашний манагер? Почему не предупредил? Манагер в отпуск ушел, а задаток мой ему по ходу в качестве премии выдали. Ну уроды, что тут скажешь. Конечно и я лоханулся, но автосалон все равно уроды.
25.08.2021 в 20:22
Я недавно купил у них в Югра новую Тойоту RAV4, вообще никаких претензий по началу не возникло, радовался покупке как ребенок. Менеджера благодарил, за помощь в выборе, он мне посоветовал брать именно этот автомобиль, мне все понравилось, вот прям от души. А живу я за 400 км от города, ну и вот, пока домой ехал, появились проблемы с рулевой, думал до дому не дотяну, ну слава Богу доехал нормально, правда с горем пополам. Звонил в автосалон по дороге, хотел сообщить менеджеру о возникшей проблеме, но абонент был не абонент, может связи по дороге не было, может еще что. Попытался позвонить еще уже из дома, но опять никак не мог дозвониться. Утром завел машину, проехал немного и ощутил проблемы с коробкой передач, это уже вообще не радовало. Стал набирать номер менеджера снова, ответ тот же, недоступен. На сайте автоцентра нашел телефон горячей линии, полдня задолбался, никак не мог дождаться ответа, только заунывную музыку слушал и автоответчик. После обеда, о чудо, мне наконец ответили, выслушали мою претензию, но ответ меня убил, я не могу рассчитывать на бесплатный ремонт. Мне надо пригнать автомобиль к ним и потом они уже решат, что с ним делать, денег обратно мне не вернут, может быть обменяют на другой автомобиль. Это, я считаю, издевательство, подсунули мне авто с проблемами а теперь мне их и решать.
12.08.2021 в 00:16
Если не хотите нажить себе проблем, то в этот автосалон ни ногой! Там “ложь, пи*дёжь и провокация”! Для этих людей слово репутация ничего не значит. Плевать они хотели на мнение окружающих. Их основной задачей является выдоить по максимуму несчастного клиента, который попался на их обман. А обещанные низкие цены, скидки, подарки в Ац Югра — это просто рекламный ход. А кто ж не хочет урвать машину за пол цены, да ещё и подарки получить? Поэтому благодаря нескончаемому потоку таких вот, желающих сэкономить, процветает этот “бизнес” построенный на обмане клиентов. И я тому не исключение. Меня тоже привлекла низкая цена. Когда начали оформлять документы, менеджер сказал, что нужно внести предоплату. Меня это не смутило, потому что машина вот она, рядом стоит, покупать я её всё равно буду. Когда стала читать договор купли-продажи, увидела совсем другую сумму. Окончательная стоимость выросла на 219 тысяч. Оказалось, что без дополнительного оборудования и страховки этот автомобиль не продаётся. Почему-то я это услышала только перед подписанием основного договора. Услышь я это раньше, никакую предоплату бы я вносить не стала. А её как выяснилось, они не возвращают. Пришлось доплатить, так как дарить салону 350 тысяч я не планировала. Теперь у меня есть машина напичканная китайским дерьмом, а меня уверяли что это качественное доп.оборудование, которое стоит тех денег. Просто наглый обман.
11.07.2021 в 13:46
Люди! Кто знает как бороться с этими мошенниками? Помогите и отзовитесь если кому-то удалось вернуть свои деньги обратно! 20 мая мы побывали вместе с мужем в АЦ Югра, приехали за новой машиной Хендай Крета. Обещали что она стоит 890 000. Половину мы внесли за нее сразу наличными, а остальное решили взять к кредит. По телефону нам сказали что никаких проблем обычно с одобрением не бывает, но здесь выяснилось совсем другое: нам пришет отказ от всех банков, только один согласился работать, но под 19% годовых!Это в три раза больше чем мы рассчитывали. Муж стал отказываться вообще от такой покупки, но его припугнули тем что он будет платить штраф и автосалону и банку. Деваться было некуда, мы тем более не местные и в Сургуте никого не знаем, куда бы можно было обратиться за помощью. Подписали договор, а потом еще увидели что нам посчитали и страховку самую дорогую и какое-то дополнительное оборудование которое мы точно у них не просили! Цена получилась 1 765 000! И посчитайте еще какие огромные проценты нам будут набегать каждый месяц. Районная полиция нам отказала в просьбе завести расследование на автосалон , говорят что мало доказательств. Как быть? Кто знает? Пишу отзыв в надежде на помощь!
05.07.2021 в 12:53
Да дураку понятно, что Ац Югра развод! Нечего там делать! Выгодные условия по автокредитованию это чистая замануха! Ничего выгодного в приобретении в кредит не может быть в принципе. Но все ведутся на заманчивые предложения, типа скидки на авто при покупке в кредит, страховки в подарок, ну и безусловно низкой процентной ставки. Мне пообещали 3,5%, я не поверил в это, потому как это нереально. Но меня всячески пытались переубедить и таки переубедили, я приехал. Но пробыв в кредитном отделе больше часа я осознал всю ясность обрисованной мне картины, всё это походило на развод. Бредовые обещания рефинансирования кредита через три месяца меня никак не впечатлили, больше чем уверен, через эти три месяца лучше не станет. Если клиент подписывает согласие на изменение условий договор, не прописанных на какие именно, то велика вероятность того, что изменятся они не в лучшую для него сторону. Под 21% меня склоняли и убеждали, что это к лучшему. После них 2 дня на новопассите сидел. Десятой дорогой их автосалон обходить советую.
02.07.2021 в 21:11
Процентной ставки ниже 20 вам в АЦ Югра не видать! Запомните, как бы вам этого не хотелось и как бы вам этого не обещали. Ниже не будет, а вот выше — запросто. Ехала к ним в автосалон уверенная в том, что кредит мне одобрен под нормальные 7%, что Киа Соул будет со скидкой 200 тысяч, что подарят мне при этом КАСКО и зимнюю резину. Не я сама это придумала, мне это обещал менеджер по телефону, все доходчиво объяснил и звонил мне несколько раз, уточнял, не передумала ли я. Но в кредитном отделе, непосредственно по приезду, где я провела более трех часов, уже была другая обстановка. Изначально мне дословно повторили предыдущую информацию, убедили в ее реальности, а потом уже стали такую пургу гнать, что я поняла их намерения. Жаль что не сразу, тогда время бы столько не потеряла и нервов. В общем весь бред заключается в том, что мне дали кредит под 24%, но при этом клятвенно обещали рефинансировать ставку до 7% через 3 месяца. Кто в это поверит? Они про меня забудут сразу же, как только получат подпись в договоре! Это кидалы, с которыми не надо связываться. Обматерила их и уехала, козлы вонючие, швырнуть хотели.
31.05.2021 в 20:14
Теперь я в любой автосалон буду приезжать сразу с юристом. После того, как я насмотрелась на, с позволения сказать, работу Ац Югра я с опаской буду ко всем относиться. Как говорится, обжегшись на молоке, на воду дуют. Я всего лишь приехала за покупкой Рено Дастера, нового, стоит заметить. Эту машину я увидела на официальном сайте Югра, мне понравилась стоимость, чего уж греха таить. Для уточнения информации я позвонила им и услышала утвердительный ответ менеджера по продажам Ивана, что да, действительно у них есть Рено Логан, скидка 12%, в подарок комплект зимних шин. Машину мне показали, я вижу что смотрится она хорошо, блестит, салон тоже в порядке, ок, заключаем договор. Взяли предоплату, а только потом я узнала, что Дастер оказывается 2018 года выпуска, есть пробег, но небольшой, потому что машина тестовая. А почему же тогда он стоит как новый? Обязательное доп оборудование как оказалось поставили. А если отказ от сделки, то неустойка. Я звоню знакомому юристу, он быстро приехал и урегулировал ситуацию. Предоплату мне вернули в полном объеме, но даже не извинились.
24.05.2021 в 15:21
читаю отзывы, понимаю что я не один пострадал от знакомства с ац югра! Ну что, почти как у всех, все началось с того что я нашел их сайт. Хороший выбор и цены конечно очень привлекают. Сразу ехать не стал конечно, по позвонил и узнал про машину. По телефону меня заверили, что авто в наличии, в полном порядке и точно за такую цену как написано. То есть надо ориентироваться именно на эту сумму, никаких переплат якобы не будет. Звучало все очень убедительно, так что я договорился с менеджером и отправился на Саянскую 46/1, где и находится автосалон.
Меня встретит тот самый сотрудник, но очень удивил двумя вещами: во- первых, машина на складе, а во вторых она уже забронирована другим человеком! конечно я опешил и стал возмущаться, что за нахрен, зачем я тогда сюда ехал?На что мне было отвечено, что проблема вполне решаема, я сейчас отдаю им энную сумму и они полностью забывают про того второго человека! Ахренеть! Я от такого просто обалдел! То есть они внаглую средь бела дня вымогают деньги! А если и есть тот второй покупатель, но они своих клиентов в грош не ценят! Крайне не рекомендую туда обращаться, голимый развод и кидалово!
13.05.2021 в 10:42
Ребята, этот ац югра конченые, с ними не стоит связываться. Я чуть не попал там по крупному. Советую вам тщательно проверять всеми возможными способами во-первых салоны, куда вы собираетесь ехать за машиной, и саму машину проверяйте не менее тщательно. Ориентироваться на отзывы про автосалонбесполезно и бессмысленно, вообще не понимаю что можно написать о них положительного и кто эти люди, что пишут такие отзывы. У меня в планах было приетение Киа Рио в кредит, нашел их сайт, все на уровне, решился обратиться к ним. Машина с пробегом, но состояние вроде как норм. Подали заявку на кредит, пришло положительное решение. Пока сидел ждал, надумал проверить авто по базе данных, просто в голову пришла такая идея от делать нечего. Три ДТП, ребята, ТРИ!!! Одно лобовое, так что там все поменяно и не пойми что поставлено. А мне хоть бы одна падла намекнула про это. Что там по процентам сказать не могу, потому что не знаю, так как наорал там на всех и уехал. Конченые, торгуют автохламом, цены просто нереальные для такого г**, да еще в кредит. Стороной надо обходить этих мразей, пока их еще не прикрыли.
23.04.2021 в 13:00
Решили мы с мужем поменять машину. Остановили свой выбор на Kia Sorento Prime.Сравнив цены в различных местах, решили съездить в АЦ Югра. Пообщавшись там с менеджером Игорем, пришли к выводу что прямо сейчас и будем оформлять покупку. Правда в наличии не было авто белого цвета и нам предложили привезти ее под заказ. Мы согласились,отдали деньги и стали ждать, когда пройдут 3 недели. Через обещанное время мы так и не получили свою покупку, и нам даже никто не позвонил не сказал когда ее ждать.А когда мы сами туда стали звонить, то стали говорить, завтра или послезавтра. В итоге прошло ровно месяц, до того момента когда привезли наш автомобиль, но мы оказались теперь еще должны заплатить 50 тыс, потому что пока машину сюда везли она выросла в цене. И на наши возражения, что мы и так отдали всю сумму сразу и не обязаны что либо доплачивать, нам ответили что в одностороннем порядке внесли изменения в договор и теперь не сможем забрать свое авто, пока не отдадим им эти гребанные 50 тыс. Так нам и пришлось им их выплатить, подарили бабки в автосалон!
06.04.2021 в 18:49
Покупал автомобиль с небольшим пробегом и в прекрасном состоянии (по словам менеджера Станислава, чтоб его…), а получилось, что купил раздолбанное, “бездонное” корыто, в которое сколько бабок не вложи, все равно мало, надо еще и еще. На вид автомобиль и правда выглядел неплохо, нед внешним видом потрудились хорошие специалисты. Но то что он весь прогнил изнутри, этого сразу и не разглядишь. После того, как я проехал на нем 250 км, понеслись серьезные проблемы. Забегая вперед, скажу, что автосалон, продавший мне этот “отличный” автомобиль, наотрез отказался решать создавшиеся по их вине проблемы, заявив, что ответственности на них за это не лежит, и также что вины их в этом нет. Ну так вот, сначала забарахлил движок, сервис, два дня ремонта, кругленькая сумму из кармана минус. Далее замена аккумулятора, еще минус. Потом полностью меняли коробку передач, а потом еще и еще и еще. Я так думаю, что это еще долго будет длиться, пока я не сдам на металлолом это раздолбанное в хлам корыто. Так что, уважаемые автолюбители, не хотите купить себе проблем, не покупайте автомобили в Ац Югра.
13.03.2021 в 15:00
Я хочу рассказать всем как меня обдурили мошенники в ац Югра Приехал за автомобилем в Сургут, так как у себя я не нашел Ниссан Кашкай белого цвета. А этот автосалон пообещал мне что я в тот же день его смогу забрать. Но, обманули. Этой модели вообще не было в наличии. Мне сказали что только вчера продали. Хотя я утром звонил и говорил что уже еду, в ответ услышал что меня ждут. Тут же при продавце набираю их номер и спрашиваю где моя забронированная машина??? ответа я не услышал, там просто бросили трубку. Менеджер стал уговаривать посмотреть другие автомобили, но зачем мне другие, если я уже приехал за конкретной маркой. Хотел написать жалобу в книге отзывов, но ее мне не дали, причем даже не объяснили почему, а потом и вовсе попросили покинуть помещение. Такого ужасного отношения я еще не видел.
19.12.2020 в 12:00
Таких наглых людей,как АЦ Югра, я еще не видел.
Данная организация рассчитана на лохов, которые верят, про халяву.
Я тоже чуть было не повелся, но вовремя сообразил, что к чему.
На авито увидел объявление о продаже новенькой Креты по интересной цене, аж на 400 тыс дешевле.А я как раз планировал поменять автомобиль. Ну и конечно же заинтересовался как такое может быть.Позвонил по указанному телефону, там мне ответили, что да такая машина действительно есть в наличии, а низкая цена обусловлена тем что автомобиль в единственном экземпляре и если я хочу, то они могут ее для меня забронировать. Конечно же хочу-ответил я, тем более это совершенно бесплатно.
На следующий день я отправился в Сургут, заметьте от меня это 300 км.
Приехал и сразу к менеджеру, говорю, тут для меня машину забронировали, можно ее посмотреть. Мне ответили, да конечно можно, провели и все показали. Уточнил про цену, все верно, цена такая же. Было принято решение покупать.
Мы пошли оформлять документы. Хорошо, что есть у меня такая привычка читать внимательно все страницы договора. И вот в очередной раз, она меня выручила.
Начинаю читать договор, перед тем как подписать и оплатить, а там мелким шрифтом указано, что 1250000 это цена без ндс, и я оплачиваю ее сразу, а машину могу забрать только когда выплачу остаток 400 тысяч. Вот тебе и скидка. Я сразу же швырнул им эти бумаги и сказал что я вроде не похож на дебила, такое подписывать, и вообще в суд на них подам за мошенничество. Так этого менеджера даже не смутили мои угрозы, видимо у них все куплено, раз так нагло проворачивают такие дела. Автосалон конечно не советую!
02.10.2020 в 17:48
А я вам скажу, с чего они прибыль делают. Заставляют людей вносить предоплату за автомобиль, который клиент заказывает через сайт. Менеджеры АЦ Югра обещают доставить практически любую модель за несколько дней. Но для этого нужно оплатить определенный процент от стоимости. При этом вам не дают никаких расписок, так что, в случае возникновения проблемы, вы даже предъявить ничего не сможете. Автосалон просто оставляет себе эти деньги, пусть и не большие, зато без обратных расходов. Вот и доход. С миру по нитке, как говорится. А люди все еще ведутся, сам видел, как там ругались одни и требовали вернуть им взнос первый. В полицию грозились обратиться, но работнику салона было просто похрен. Значит, не боятся ответственности. Мошенники, короче.
08.08.2020 в 19:20
АЦ Югра это нереальное кидалово! Суки! Приехал издалека, охренеть в какую даль за этими скидками, весь день пришлось убить. Да еще же и эпидемия, другой город, скопление людей, риск огромный. Но надо было срочно, а денег в обрез. Машину завести не сразу смогли даже, а к мне втюхать хотели. Даже с толкача не сразу завелась, когда дернуть решили Мне-то вообще нахрена такая, чтобы из ямы не вылазить? Зато по телефону заливали что идеальное состояние, пробег только 67 000,два хозяина до меня. Там по-любому на ней таксовали по жесткому, я вообще думаю что ее по утилизации к ним притащили, а они продают с накруткой как нормальный товар. Автосалон просто ХРЕНОВЫЙ, разочаровали настолько что второй день в себя прийти не могу! Эх, а какие были надежды!!!
24.07.2020 в 23:05
Даже если бы я хотел, не смог бы найти ничего, за что этот автосалон можно было бы назвать хорошим. Даже не хорошим, а просто нормальным – контора категорически ужасная. Тут плохо все, начиная от обслуживания и заканчивая ценниками на автомобили. У вас нет никакого повода обращаться к ним, так как ребята реально потерялись во времени и пространстве. Гляньте только на их ближайших конкурентов, у которых и ассортимент машин лучше, и цены ниже! Да и обслуживание на порядок лучше, чем здесь. В общем, мне после визита к ним остается сказать только одно – клиенту тут делать нечего. А вот АЦ Югра…Наверное я могу пожелать только удачи и другого руководства, так как это реально загонит контору в тихий мрак и ужас. С таким отношением к своему делу никаких бабок не хватит, чтобы пробиться на рынке.
23.07.2020 в 19:31
Посетила вчера вышеуказанный автосалон. Слов нет… Только эмоции… Причем не самые положительные. Я как умная ,перед поездкой им позвонила , сказала что сегодня буду, попросила подготовить забронированную заранее машину. Объяснила что еду с другого города и хотелось бы быстро все оформить и засветло уехать домой. Мне ответили что все будет сделано в лучшем виде и… ОБМАНУЛИ!!!! По приезду в АЦ Югра долго трепали нервы, то просили подождать менеджера который оформлял бронь на автомобиль, то уговаривали купить другое авто. Так же пытались навязать кредит. И видя что я ни на что не согласна заявили что нужная мне машина оказалась бракованной и они не могут мне ее продать. Я сразу же поняла что все они врут и ее вообще не было в наличии. Дабы убедиться в верности своих подозрений попросила показать хотя бы ПТС, что бы знать что они мне не врут. Ну естественно они этого сделать не смогли. Ну что ж. печальный опыт тоже нужен…
10.07.2020 в 16:24
Совершенно согласен со всеми ранее оставленными отзывами про автосалон Югра. Ездил к ним и лично убедился, что этот автосалон,явно не то место где можно без проблем купить новый автомобиль. Они только обещать мастера, а как доходит дело до главного, тут всплывает много интересного. Так о том что здесь с вас сдерут дилерскую комиссию, примерно 190 000 рублей, специально не говорят. Надеются что клиент не внимательно прочитает договор и не заметит этот пункт. По поводу кредита вообще могу написать целую историю, но буду краток и скажу только одно. НИКОГДА ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ЕГО ПОД 5%!!!!! Даже не надейтесь!!! И страховку жизни навяжут и Каско, так что переплата будет ого-го какая.